Первую партию вакцины Pfizer планируют поставить до 15 ноября - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Pfizer в объеме 379 тысяч доз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения доступа детей, беременных и кормящих женщин к вакцинации против коронавирусной инфекции закуплено 4 млн 230 тыс. доз, что позволит охватить 2 млн 115 тысяч человек. Вакцинации подлежат дети в возрасте 12 – 17 лет, беременные в сроке 16 – 37 недель беременности и кормящие женщины через 42 дня после родов», - сказал во время заседания Правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

Министр сообщил, что учитывая особенности хранения вакцины Comirnaty (Pfizer) закуплено 34 единицы холодильного оборудования, которые поставлены в 16 регионов. Кроме того, дополнительно закуплена 51 единица холодильного оборудования, поставка планируется до конца ноября.

«До 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Comirnaty (Pfizer) в объеме 379 тысяч доз», - проинформировал глава Минздрава.

Ранее глава ведомства сообщил, что ревакцинация населения от коронавируса стартует с 22 ноября.