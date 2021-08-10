Первую партию китайской вакцины Vero Cell доставили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы доставлена первая партия китайской вакцины Vero Сell, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

«Авиакомпания Air Astana выполнила транспортировку вакцины Vero Сell компании Sinopharm напрямую из Пекина. Доставка одного миллиона доз реализуется двумя рейсами по заказу «СК-Фармация» при Министерстве здравоохранения РК», - сообщили в авиакомпании.

Первый рейс КС268 прибыл в Алматы сегодня в 12:30 на борту полугрузового самолета Boeing 767. Второй рейс запланирован на 11 августа в 13:20. Медицинский груз общим весом 20 тонн транспортируется в термо-контейнерах с поддержанием температурного режима в диапазоне от 2 до 8 градусов, допускающего логистику до 72 часов.

«Air Astana солидарна с Министерством здравоохранения в стремлении обеспечить казахстанцев большим выбором вакцин от коронавирусной инфекции. Мы надеемся, что благодаря массовой вакцинации Казахстан вскоре достигнет коллективного иммунитета, что приведет к значительному снижению уровня заболеваемости в стране», - отметила управляющий директор грузоперевозок Air Astana Жанна Шаяхметова.

С 2020 года авиакомпания перевезла свыше 1700 тонн медицинского груза в целях борьбы с глобальной пандемией коронавируса. Это медикаменты, кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, индивидуальные средства защиты и прочее.