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    07:14, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Первую партию китайской вакцины «CoronaVac» доставили в Казахстан

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первую партию китайской вакцины «CoronaVac» в количестве 500 тысяч доз привезли из Пекина в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Препарат произведен китайской биофармацевтической компанией «Sinovac Biotech Ltd» и был доставлен спецбортом.

    Этот препарат станет четвертым, который в ближайшие дни будет доступен для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан.


    «Мы получили бесценный груз благодаря договоренности наших стран. Данная вакцина послужит дальнейшему улучшению стабилизации ситуации в Казахстане. Препарат будет уже завтра доступен в прививочных пунктах Алматы и поможет формировать коллективный иммунитет. На сегодня в Алматы привито более 300 тысяч человек. Мы призываем горожан отнестись серьезно к своим здоровьям и своих близких, вакцина на сегодня является самым эффективным инструментом в профилактике коронавирусной инфекции», - сказал главный санврач города Жандарбек Бекшин.


    Вакцина «CoronaVac» одобрена Министерством здравоохранения РК к применению на территории Казахстана и дополнит перечень уже применяемых в стране вакцин «QazVac», «Спутник V» и «Hayat-Vax».

    Между тем, глава представительства МИД РК в Алматы Аскар Шокыбаев добавил, что реализация договоренностей о поставке вакцины «CoronaVac» из КНР рассматривается, как пример успешного продолжения начатого конструктивного сотрудничества с китайскими партнерами в совместном противостоянии пандемии COVID-19.

    Сообщается, что поступившая партия вакцин, наряду с имеющимися вакцинами казахстанского и российского производства, будет доступна во всех прививочных пунктах страны.

    И.о. генерального консула Китая в Алматы Мяо Хунбо добавил, что в настоящее время препарат «CoronaVac» широко применяется во многих странах мира. В дальнейшем также ожидается поставка данной вакцины в Казахстан.


    Вакцина «CoronaVac» содержит инактивированное, активное вещество антиген SARS-CoV-2. В одном флаконе 0.5 мл/доза, препарат предполагает двукратную вакцинацию с интервалом 14-28 дней. Вакцинации подлежат категории населения старше 18 лет. Вакцина хранится при температуре + 2+8 градусов.



    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Общество Алматы
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