Первую партию гуманитарной помощи отправили костанайцам из Караганды
В первую партию гуманитарки вошли продукты питания, предметы личной гигиены, медикаменты, одежда и др.
Пункты приема помощи открыли все филиалы партии AMANAT, а также Региональная палата предпринимателей и Дом дружбы. Помощь оказывают предприниматели, общественные деятели, этнокультурные объединения региона.
«Штабы для оказания помощи пострадавшим от пожаров вчера, 4 сентября, открылись в 9 утра во всех филиалах партии AMANAT по Карагандинской области. Информация распространилась сразу же. Отозвались предприниматели, партийцы и просто неравнодушные люди. Звонят, приносят помощь», – сообщил Ержан Хамитов, председатель карагандинского областного филиала «Жастар рухы».
Также сегодня из городов и районов доставят гуманитарную помощь и ее сразу погрузят в фуры для отправки пострадавшим.
Карагандинцы не ограничиваются сбором вещей. Будет оказана и денежная помощь, ее перечислят в открытый единый фонд.