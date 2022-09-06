Первую партию гуманитарной помощи отправили костанайцам из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области помощь пострадавшим от лесных пожаров в Костанайской области собирают во всех городах и районах. Сегодня уже отправили две фуры с гуманитарным грузом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первую партию гуманитарки вошли продукты питания, предметы личной гигиены, медикаменты, одежда и др.

Пункты приема помощи открыли все филиалы партии AMANAT, а также Региональная палата предпринимателей и Дом дружбы. Помощь оказывают предприниматели, общественные деятели, этнокультурные объединения региона.

«Штабы для оказания помощи пострадавшим от пожаров вчера, 4 сентября, открылись в 9 утра во всех филиалах партии AMANAT по Карагандинской области. Информация распространилась сразу же. Отозвались предприниматели, партийцы и просто неравнодушные люди. Звонят, приносят помощь», – сообщил Ержан Хамитов, председатель карагандинского областного филиала «Жастар рухы».

Также сегодня из городов и районов доставят гуманитарную помощь и ее сразу погрузят в фуры для отправки пострадавшим.

Карагандинцы не ограничиваются сбором вещей. Будет оказана и денежная помощь, ее перечислят в открытый единый фонд.