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    18:30, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Первую партию гуманитарной помощи отправили костанайцам из Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области помощь пострадавшим от лесных пожаров в Костанайской области собирают во всех городах и районах. Сегодня уже отправили две фуры с гуманитарным грузом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В первую партию гуманитарки вошли продукты питания, предметы личной гигиены, медикаменты, одежда и др.

    Пункты приема помощи открыли все филиалы партии AMANAT, а также Региональная палата предпринимателей и Дом дружбы. Помощь оказывают предприниматели, общественные деятели, этнокультурные объединения региона.

    «Штабы для оказания помощи пострадавшим от пожаров вчера, 4 сентября, открылись в 9 утра во всех филиалах партии AMANAT по Карагандинской области. Информация распространилась сразу же. Отозвались предприниматели, партийцы и просто неравнодушные люди. Звонят, приносят помощь», – сообщил Ержан Хамитов, председатель карагандинского областного филиала «Жастар рухы».

    Также сегодня из городов и районов доставят гуманитарную помощь и ее сразу погрузят в фуры для отправки пострадавшим.

    Карагандинцы не ограничиваются сбором вещей. Будет оказана и денежная помощь, ее перечислят в открытый единый фонд.


    Теги:
    Общество Пожар Карагандинская область Костанайская область Караганда
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