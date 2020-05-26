Первую операцию пациенту с коронавирусом провели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачами Центральной городской клинической больницы проведена первая операция пожилому пациенту с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе управления общественного здоровья.

81-летний мужчина был переведен из ГКБ №7, где у него при обследовании была обнаружена коронавирусная инфекция. Ситуация была осложнена тем, что операция была необходима пациенту по жизненным показаниям.

Кроме того, у него были сопутствующие заболевания.

«Неделю пациента готовили на операцию, и вот сегодня в условиях эпидемиологических ограничений, связанных с опасностью заражения коронавирусной инфекцией, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований нашими сотрудниками была проведена операция «Закрытая репозиция, остеосинтез левой бедренной кости Гамма стержнем», - говорится в сообщении.

В непростых условиях, в противочумном костюме, в масках и респираторах, очках, когда тяжело дышать, а перчатки снижают чувствительность рук, операция была успешно проведена. Она длилась более часа.

«Каждая операция, даже в обычных условиях – это слаженная работа команды профессионалов. Наша первая операция была проведена под руководством заведующего отделением ортопедии Тауекелова Каната Тангирбергеновича. Необходимо отметить, что такие операции пациентам с коронавирусной инфекцией проводятся по городу Алматы только на базе нашей клиники», - рассказала и.о. главного врача Гульнар Кулкаева

Напомним, что с 3 мая Центральная городская клиническая больница работает в режиме инфекционного стационара. Она была закрыта на карантин из-за массового заражения медиков коронавирусом.

14 апреля согласно подданному заявлению приказом руководителя управления общественного здоровья Алмас Джувашев был освобожден от должности руководитель Центральной городской больницы Алматы.

Позже обязанности руководителя ЦКГБ временно исполнял Марат Абдуллаев. С конца апреля временным руководителем является Гульнар Кулкаева.

Главвач города ранее прокомментировал массовое заражение медиков в ЦГКБ.