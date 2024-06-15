Первую медаль «100 лет С.К. Нурмагамбетову» вручили ветерану здравоохранения в Акмолинской области

В преддверии Дня медицинского работника первая медаль «100 лет С.К. Нурмагамбетову» вручена ветерану сферы здравоохранения Акмолинской области Болату Жанадилову, передает корреспондент агентства Kazinform.

Накануне Дня медицинского работника в Кокшетау прошло чествование заслуженных медиков области.

Фото: акимат Акмолинской области

По данным пресс-службы акимата Акмолинской области, на сегодня в регионе трудятся около 14 тысяч представителей сферы медицины.

— Главной ценностью любого государства является человек, а залогом его стабильности и процветания — здоровье. С каждым днем в нашем обществе растет понимание и признание особой миссии медицинских работников. И каждого из них отличают такие качества, как профессионализм, душевное сострадание, искреннее сочувствие и моральная поддержка, в которых так нуждаются пациенты, — отметил в поздравительной речи аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

Глава региона озвучил, как в области ведется решении актуальных вопросов медицины. Так, на встречах с жителями часто поднимался вопрос нехватки машин скорой медицинской помощи. По инициативе акима области принято решение приобрести в лизинг 50 реанимобилей, оборудованных современной медицинской техникой. Также Национальный координационный центр экстренной медицины выделил региону вертолет санитарной авиации. Это позволит транспортировать тяжелобольных пациентов в минимально короткие сроки для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

Фото: акимат Акмолинской области

Более 30 медиков области и ветераны здравоохранения получили из рук акима медали «Еңбек ардагері», нагрудные знаки «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» и благодарственные письма акима области. Также была вручена первая медаль «100 лет С. К. Нурмагамбетову» ветерану сферы здравоохранения Болату Жанадилову.

Фото: акимат Акмолинской области

Не только жители Акмолинской области, но и всего Казахстана уже знакомы с 4-летним блогером из Атбасара — Алией Кайырбаевой. Девочка мечтает стать медиком, как ее старший брат, и удивляет казахстанцев своими познаниями в медицине, лечением домочадцев, а также знанием стихотворений, разучиваемых с мамой. На этот раз юный медик обратилась к присутствующим посредством видеосвязи и поздравила всех с наступающим праздником.

Фото: акимат Акмолинской области

Как добавили в пресс-службе акимата, за последние годы в регионе кардинально обновлено оборудование лечебно-профилактических учреждений, внедряются передовые медицинские технологии и новые объекты. В прошлом году было приобретено более 250 единиц медицинской техники и оборудования на сумму более 5 млрд тенге. За последние 4 года построено 8 новых объектов. На сегодняшний день более 380 молодых акмолинцев обучаются медицинским специальностям в учебных заведениях. В рамках улучшения сельской медицинской инфраструктуры ведется строительство 38 объектов.