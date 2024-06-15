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    14:29, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    Первую медаль «100 лет С.К. Нурмагамбетову» вручили ветерану здравоохранения в Акмолинской области

    Первую медаль «100 лет С. К. Нурмаганбетову» вручили ветерану здравоохранения в Акмолинской области
    Фото: акимат Акмолинской области

    В преддверии Дня медицинского работника первая медаль «100 лет С.К. Нурмагамбетову» вручена ветерану сферы здравоохранения Акмолинской области Болату Жанадилову, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Накануне Дня медицинского работника в Кокшетау прошло чествование заслуженных медиков области.

    Акмолинских медиков наградили в преддверии профессионального праздника
    Фото: акимат Акмолинской области

    По данным пресс-службы акимата Акмолинской области, на сегодня в регионе трудятся около 14 тысяч представителей сферы медицины.

    — Главной ценностью любого государства является человек, а залогом его стабильности и процветания — здоровье. С каждым днем в нашем обществе растет понимание и признание особой миссии медицинских работников. И каждого из них отличают такие качества, как профессионализм, душевное сострадание, искреннее сочувствие и моральная поддержка, в которых так нуждаются пациенты, — отметил в поздравительной речи аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

    Акмолинских медиков наградили в преддверии профессионального праздника
    Фото: акимат Акмолинской области

    Глава региона озвучил, как в области ведется решении актуальных вопросов медицины. Так, на встречах с жителями часто поднимался вопрос нехватки машин скорой медицинской помощи. По инициативе акима области принято решение приобрести в лизинг 50 реанимобилей, оборудованных современной медицинской техникой. Также Национальный координационный центр экстренной медицины выделил региону вертолет санитарной авиации. Это позволит транспортировать тяжелобольных пациентов в минимально короткие сроки для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

    Акмолинских медиков наградили в преддверии профессионального праздника
    Фото: акимат Акмолинской области

    Более 30 медиков области и ветераны здравоохранения получили из рук акима медали «Еңбек ардагері», нагрудные знаки «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» и благодарственные письма акима области. Также была вручена первая медаль «100 лет С. К. Нурмагамбетову» ветерану сферы здравоохранения Болату Жанадилову.

    Акмолинских медиков наградили в преддверии профессионального праздника
    Фото: акимат Акмолинской области

    Не только жители Акмолинской области, но и всего Казахстана уже знакомы с 4-летним блогером из Атбасара — Алией Кайырбаевой. Девочка мечтает стать медиком, как ее старший брат, и удивляет казахстанцев своими познаниями в медицине, лечением домочадцев, а также знанием стихотворений, разучиваемых с мамой. На этот раз юный медик обратилась к присутствующим посредством видеосвязи и поздравила всех с наступающим праздником.

    Акмолинских медиков наградили в преддверии профессионального праздника
    Фото: акимат Акмолинской области

    Как добавили в пресс-службе акимата, за последние годы в регионе кардинально обновлено оборудование лечебно-профилактических учреждений, внедряются передовые медицинские технологии и новые объекты. В прошлом году было приобретено более 250 единиц медицинской техники и оборудования на сумму более 5 млрд тенге. За последние 4 года построено 8 новых объектов. На сегодняшний день более 380 молодых акмолинцев обучаются медицинским специальностям в учебных заведениях. В рамках улучшения сельской медицинской инфраструктуры ведется строительство 38 объектов.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Медицина Награда Врачи Акимы Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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