Первую комфортную школу откроют в СКО

В микрорайоне Орман города Петропавловска к началу нового учебного года откроют первую комфортную школу, передает корреспондент агентства Kazinform.

В областном акимате сообщили, что площадь объекта составляет 10 тысяч квадратных метров. Для разделения потоков учеников предусмотрены два спортивных зала. На территории школы расположатся стадион, площадки для национальных видов спорта.

— Школа будет оснащена современными STEM-лабораториями, зонами отдыха, кабинетами робототехники, хореографическими залами, кинозалом, на каждом этаже будут установлены питьевые фонтанчики. У каждого ученика будет свой индивидуальный шкафчик для хранения личных вещей. Школа будет оборудована современными системами видеонаблюдения, пропускной системой и автоматическим блокированием дверей при возникновении угроз, — рассказал региональный представитель АО «Samruk-KazynaConstruction» Асхат Кенжеболатов.

Предусмотрена просторная парковка, подъездные пути с четырех сторон. Вблизи расположится автобусная остановка. За эту работу несет ответственность акимат Петропавловска, который разработал ПСД и определил подрядную организацию. За подведение наружных инженерных сетей до территории объекта образования отвечает управление строительства. Соответствующие работы начнутся в мае.

Фото: акимат СКО

Сейчас на объекте работают свыше 100 человек. Выполнен основной объем работ по монолиту. Параллельно ведется внутренняя отделка, подводятся инженерные коммуникации. Стройматериалы максимально приобретаются у местных производителей.

По плану учебное заведение распахнет свои двери к 1 сентября.

Всего в рамках национального проекта «Комфортная школа» в Петропавловске построят четыре школы на 2 700 ученических мест в одну смену. Из них два объекта планируют сдать в эксплуатацию в этом году, еще два — до конца 2025-го.