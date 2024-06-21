Первую канализационную сеть ждут 600 жителей мкр. Саялы в Алматы

Во время рабочего объезда и отчетной встречи с населением аким Алматы Ерболат Досаев проверил, как проводится реконструкция тепломагистрали в Жетысуском районе и ознакомился с ходом строительства распределительных сетей канализации в мкр. Саялы Алатауского района, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Подлежащая реконструкции тепломагистраль диаметром от 250 до 600 мм введена в эксплуатацию с 1981 года и отработала свой 25-летний нормативный срок. За последние пять лет на трубопроводе было зафиксировано порядка 20 повреждений.

С 2022 года в рамках поручения акима Алматы стартовал трехгодичный проект по замене 5 865 метров тепломагистрали. На сегодня осталось осуществить реконструкцию 2,1 км трубопровода на участке от микрорайона Айнабулак-2 до улицы Павлодарской, данные работы планируется завершить осенью текущего года.

Трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой жителей 344 многоквартирных домов, 11 школ, 3 объектов здравоохранения и 483 прочих объектов. Реконструкция позволит снизить тепловые потери, износ и аварийность на данном участке.

На период проведения работ для жителей предусмотрена временная схема подачи горячего водоснабжения.

Фото: акимат г. Алматы

В Алатауском районе Ерболат Досаев осмотрел проведение строительных работ по распределительным сетям канализации в мкр. Саялы.

Образовавшийся 15 лет назад микрорайон подключен к центральной сети водоснабжения, однако канализационные сети для частного сектора акимату Алатауского района удалось проложить только в этом году благодаря децентрализации системы государственного управления.

Строительство 1,4 км сетей начали в июне текущего года, завершение планируется в августе этого года. В результате центральной сетью канализации будут обеспечены около 600 человек.

Всего в Алатауском районе Алматы сейчас ведутся работы по прокладке инженерных сетей в 8 микрорайонах: Алгабас, Шапагат, Болашак, Рахат-Мадениет, Ожет, Саялы, Боралдай и Акбулак. Общая протяженность сетей составляет 315,88 км.

— Участки были получены еще до присоединения к городу. С 2014 года шла активная застройка, конечно, в первую очередь нужно было предусмотреть дорожную и инженерную инфраструктуру. Тем не менее, поскольку люди здесь уже живут, было необходимо создать комфортные условия. С 2023 года в Алатауском районе ведутся масштабные проекты по водоснабжению и водоотведению, проведению электричества, решен вопрос с газификацией. Благодаря этим проектам жители частного сектора Алатауского района впервые смогут пользоваться городскими коммунальными услугами, — сказал Ерболат Досаев.

Глава города поручил качественно провести строительно-монтажные работы и завершить реконструкцию инфраструктурных объектов в срок.