Первую дозу вакцины Pfizer получили подростки в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Подростки города Талдыкоргана получили первую дозу вакцины Pfizer. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, передает корреспондента МИА «Казинформ».

11 ноября в город была привезена первая партия вакцины Comirnaty (Pfizer) для подростков, беременных от 16 до 37 недель и кормящих мам с 42 дня после родов. Специальным оборудованным транспортом на склад, расположенный в областном центре крови, доставлено 46 800 доз вакцины. Прибывшая вакцина 15 ноября была направлена в города и районы области.

На сегодняшний день в Алматинской области подлежат вакцинации Comirnaty (Pfizer) 225 810 человек, из них дети 12-17 лет - 147 000, беременные - 34 510 (срок беременности 16-37 недель), женщины в периоде лактации (после 42 дней с момента рождения ребенка) - 44 300.

К слову, 15 ноября текущего года подростки в возрасте 14-17 лет успели получить первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. Среди них есть студент 1 курса Султан Жанибек.

«Когда была первая волна коронавируса, я заболел, причем сильно. И после лечения у меня начали выпадать волосы, я потерял обоняние. Мне было интересно могу ли я в возрасте 17 лет получить вакцину, но к сожалению, я не подходил под контингент. Как появилась новость о Pfizer, я был уверен, что буду в числе первых, кто получит ее. Ощущения нормальные, ничего не болит», - приводит слова студента пресс-служба ДСЭК.

Также в числе первых были и подростки 14, 15, 16 лет, даже кормящая мама пришла получить вакцину, чтобы защитить себя и своего ребенка.