Первой избирательнице вручили подарок в Талдыкоргане

В Талдыкоргане первой проголосовавшей на выборах депутатов Курылтая стала 18-летняя Хамит Алтынай. Девушка впервые пришла на избирательный участок и стала первым избирателем на участке №389, где ей по традиции вручили памятный подарок, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня я впервые участвую в выборах. Для меня это важный и немного волнительный момент, потому что теперь я могу сама сделать свой выбор и воспользоваться своим правом голоса. Я специально пришла утром, чтобы проголосовать одной из первых. Очень приятно, что этот день запомнится мне еще и таким подарком, — рассказала Алтынай.

Девушка учится в колледже по специальности «учитель начальных классов». В этом году она впервые получила право участвовать в выборах.

Фото: Kazinform

Сегодня в Талдыкоргане в 07:00 утра открылись все 63 избирательных участка. Возможность проголосовать получили 136 866 жителей города.

Всего в областном центре 1 528 восемнадцатилетних избирателей впервые участвуют в выборах. Еще девять жителей Талдыкоргана достигли 18-летия непосредственно в день голосования.

Фото: Kazinform

По словам председателя Талдыкорганской городской территориальной избирательной комиссии Адилета Рымтаева, все 63 участка города открылись вовремя и обеспечены необходимым оборудованием.

— Все избирательные участки в Талдыкоргане начали работу в установленное время — в 07:00. Для избирателей созданы все необходимые условия, голосование проходит открыто и в соответствии с требованиями законодательства, — отметил Адилет Рымтаев.

Отметим, что на всех избирательных участках Талдыкоргана сохраняется традиция отмечать первого и последнего проголосовавшего избирателя. Им вручают памятные подарки в знак внимания и благодарности за участие в выборах.

Всего по области Жетісу в выборах задействованы 11 территориальных и 468 участковых избирательных комиссий. В их составе работают 2 989 человек. Общее число избирателей в регионе составляет 443 220 человек. Из них 5 503 человека голосуют впервые. Для 27 жителей области сегодняшний день стал двойным праздником — непосредственно 23 августа они отмечают свое 18-летие.

Избирательные участки в Талдыкоргане будут работать до 20:00.

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