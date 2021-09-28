Первокурсников КазНПУ перевели на дистанционное обучение в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая студентов первого курса перевели на дистанционное обучение до конца семестра из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сестра одного из студентов первого курса КазНПУ имени Абая заявила, что первокурсников уже начали выселять из общежития университета.

«Уже сентябрь заканчивается, а учебный процесс до сих пор не выстроен как следует, студентов гоняют туда-сюда. Сначала сказали, что учеба будет офлайн, как только приехали, тут же сказали, что переходим на онлайн. При этом никто ведь не восстановит дорожные расходы. Из общежития первокурсников выселили, когда не прошли и сутки. Нужно было тогда с отрицательным ПЦР заселять их в общежития, а в итоге дети, некоторые несовершеннолетние еще, остались просто на улице. Многие родители привезли своих детей, заселили и сразу же уехали, доверив их. А на утро выясняется, что дети на улице», - возмутилась сестра студента.

В самом университете ответили, что по согласованию с Министерством образования и науки РК руководством вуза было решено временно перевести первокурсников на онлайн-обучение.

Также сообщается, что при заселении в общежития приоритеты отдаются представителям социально уязвимых слоев населения.

«Также есть приоритет у студентов первого курса, так как у них проходит процесс адаптации к новым условиям. Заселение в общежития проводится при 100% вакцинации студентов, достигших 18 лет и у которых есть медотвод. Общежитием по указанным категориям в первую очередь обеспечиваются вакцинированные студенты 1-х курсов. На сегодня в общежитиях уже проживают студенты первого курса. Мы со своей стороны всячески поддерживаем их. Если студенты не имеют возможности выезда, то они могут и дальше проживать в общежитии», - добавили в вузе.

Между тем, в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что в данном вузе коронавирусом заболели три студента первого, второго и третьего курсов.

«По инициативе администрации Казахского национального педагогического университета имени Абая студенты первого курса отправлены на онлайн обучение до конца первого семестра, в этом ВУ3е трое студентов заболело КВИ в офлайн формате обучения», - отметил заместитель руководителя ДСЭК Алматы Садвакас Байгабулов.

По данным департамента, с 1 сентября текущего года заболело коронавирусной инфекцией 48 студентов в офлайн формате обучения в 20 вузах, у 288 контактных студентов не выявлен COVID-19. Отправлено на карантин 24 группы вузов, вернулись после карантина 12 групп.