08:25, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Первоклассники ушли на дистанционку из-за морозов в Костанайской области
В Узункольском районе из-за понижения температуры воздуха и сильного ветра учащиеся первых классов переведены на дистанционное обучение, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в местном отделе образования, занятия первой смены для КПП и учеников 1–4 классов переведены на дистанционный формат. Ограничение действует для школ: Узункольская ОШ № 1, ОШ имени К. Дөненбаевой и Троебратская ОШ.
Причиной стали погодные условия: температура опускается до –25°C, сопровождается ветром.
Отмечается, что остальные учащиеся продолжают обучение в штатном режиме.
Ранее Kazinform писал, какие школы из-за гриппа остаются на онлайн-обучении в Жамбылской области.