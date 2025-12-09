РУ
    08:25, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Первоклассники ушли на дистанционку из-за морозов в Костанайской области

    В Узункольском районе из-за понижения температуры воздуха и сильного ветра учащиеся первых классов переведены на дистанционное обучение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Младшеклассников второй смены перевели на дистанционку в Астане
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    Как сообщили в местном отделе образования, занятия первой смены для КПП и учеников 1–4 классов переведены на дистанционный формат. Ограничение действует для школ: Узункольская ОШ № 1, ОШ имени К. Дөненбаевой и Троебратская ОШ.

    Причиной стали погодные условия: температура опускается до –25°C, сопровождается ветром.

    Отмечается, что остальные учащиеся продолжают обучение в штатном режиме.

    Ранее Kazinform писал, какие школы из-за гриппа остаются на онлайн-обучении в Жамбылской области.                           

    Дарья Аверченко
    Автор
