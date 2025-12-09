Грипп и COVID-19: какие школы остаются на онлайн-обучении в Жамбылской области

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на сегодняшний день в Жамбылской области зарегистрировано 132 случая гриппа А (H3N2). Среди обследованных пациентов также выявлены два случая COVID-19. Еще 12 человек заболели другими вирусными инфекциями.

Заместитель руководителя департамента Неили Муликова сообщила, что на данный момент специалисты также фиксируют следующие заболевания:

риновирусы – 4,

парагрипп – 2,

аденовирусы – 4,

бокавирусы – 2.

В онлайн-формате продолжает работать всего одна школа в селе Гродеково Жамбылского района. В регионе по завершению инкубационного периода 136 школ возобновили обучение в традиционном формате.

Специалисты напоминают, что в период сезонного роста заболеваемости важно соблюдать меры предосторожности – избегать людных мест при недомогании, чаще мыть руки, проветривать помещения и при необходимости обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки гриппа ряд образовательных учреждений Жамбылской области перешел на онлайн-формат обучения.