Первого заместителя начальника департамента полиции назначили в ВКО

Первым заместителем начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области назначен Болат Нурсеитов. До перехода в регион он занимал аналогичную должность в ДП Павлодарской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Болат Нурсеитов служит в правоохранительных органах с 1996 года. Значительная часть его карьеры связана с оперативной работой, криминальной полицией и подразделениями по борьбе с организованной и особо опасной преступностью.

Службу он начинал помощником дежурного дежурной части УГСК по Костанайской области. В 2004 году работал старшим оперуполномоченным по особо важным делам в службе по борьбе с организованной преступностью УВД Павлодарской области, а уже через год возглавил отдел по борьбе с особо опасными преступлениями.

С 2009 года Болат Нурсеитов руководил отделом криминальной полиции УВД Павлодара, с 2012 года занимал должность заместителя начальника городского управления.

В 2015 году продолжил службу в центральном аппарате МВД Казахстана — в управлении по организации раскрытия особо тяжких преступлений департамента криминальной полиции.

Спустя три года возглавил первый отдел полиции управления полиции Тараза. В феврале 2022 года был назначен заместителем начальника департамента полиции Павлодарской области, а с 2025 года работал его первым заместителем.

Болат Нурсеитов родился 3 июля 1976 года в поселке Докучаево Наурзумского района Костанайской области. Окончил Алматинский юридический институт МВД РК, затем Алматинскую академию МВД РК.

Теперь его новая должность — первый заместитель начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области.