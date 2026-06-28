Первого контр-адмирала Казахстана чествовали в Астане

В Национальном военно-патриотическом центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию ветерана Вооруженных сил контр-адмирала в отставке Ратмира Комратова, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

В фойе концертного зала была развернута тематическая выставка, рассказывающая о его жизненном пути и многолетней службе. Гостям также был представлен документальный фильм о нем.

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил, Управления главнокомандующего Военно-морскими силами, военнослужащие, ветераны, курсанты военных кафедр, родные и близкие юбиляра.

Фото: Министерство обороны РК

От имени министра обороны заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Аскар Жоламанов вручил Ратмиру Комратову поздравительный адрес, где была отмечена его роль в создании Военно-морских сил и укреплении обороноспособности страны.

Главнокомандующий Военно-морскими силами капитан 1 ранга Канат Ниязбеков подчеркнул его вклад в развитие морской инфраструктуры и становление военного кораблестроения.

Фото: Министерство обороны РК

— Имя Ратмира Алимхановича навсегда вписано в историю Военно-морских сил Казахстана. Благодаря его профессионализму, дальновидности и преданности воинскому долгу были заложены прочные основы этого вида Вооруженных сил. Сегодня его дело достойно продолжают новые поколения военных моряков, — отметил капитан 1 ранга К. Ниязбеков.

Фото: Министерство обороны РК

Со словами благодарности за оказанное внимание и высокую оценку многолетней службы выступил сам юбиляр.

— Для офицера самая большая награда — знать, что годы службы были посвящены безопасности страны и воспитанию достойных защитников Отечества. Все, чего удалось достичь, — это результат совместного труда многих людей, с которыми мне выпала честь служить. Искренне благодарю всех, кто был рядом на этом пути, — сказал Ратмир Комратов.

Фото: Министерство обороны РК

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра и памятным коллективным фотографированием участников.

Ранее Kazinform сообщал о том, что казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Хан-Арнабы.