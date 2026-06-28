Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Хан-Арнабы

Военнослужащие Казахстана, выполняющие задачи в составе Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), совместно с медицинским персоналом полевого госпиталя миссии ООН и специалистами системы здравоохранения Сирийской Арабской Республики провели гуманитарную медицинскую акцию, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны.

В амбулаторном порядке врачи приняли жителей города Хан-Арнаба провинции Эль-Кунейтра. Проведя осмотры, специалисты оказали им первичную медицинскую помощь и дали рекомендации по дальнейшему лечению. Особое внимание они уделили детям, пожилым людям и тем, кому требуется постоянное наблюдение и медицинское сопровождение.

Фото: Kazinform

Благодаря совместной работе казахстанских миротворцев, медицинского персонала госпиталя и сирийских специалистов пациенты получили своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

Фото: Министерство обороны РК

Жители Хан-Арнабы поблагодарили казахстанских миротворцев и медиков за профессионализм, заботу и внимание.

Фото: Министерство обороны РК

Такие мероприятия способствует установлению контактов миротворцев с местным населением и укрепляют их доверие к деятельности миссии ООН.

Ранее казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Трунжи близ Голанских высот.