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    Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Хан-Арнабы

    Военнослужащие Казахстана, выполняющие задачи в составе Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), совместно с медицинским персоналом полевого госпиталя миссии ООН и специалистами системы здравоохранения Сирийской Арабской Республики провели гуманитарную медицинскую акцию, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны.

    Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Хан-Арнабы
    Фото: Министерство обороны РК

    В амбулаторном порядке врачи приняли жителей города Хан-Арнаба провинции Эль-Кунейтра. Проведя осмотры, специалисты оказали им первичную медицинскую помощь и дали рекомендации по дальнейшему лечению. Особое внимание они уделили детям, пожилым людям и тем, кому требуется постоянное наблюдение и медицинское сопровождение.

    Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Хан-Арнабы
    Фото: Kazinform

    Благодаря совместной работе казахстанских миротворцев, медицинского персонала госпиталя и сирийских специалистов пациенты получили своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

    Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Хан-Арнабы
    Фото: Министерство обороны РК

    Жители Хан-Арнабы поблагодарили казахстанских миротворцев и медиков за профессионализм, заботу и внимание.

    Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Хан-Арнабы
    Фото: Министерство обороны РК

    Такие мероприятия способствует установлению контактов миротворцев с местным населением и укрепляют их доверие к деятельности миссии ООН.

    Ранее казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Трунжи близ Голанских высот.

    Вооруженные силы Минобороны РК Гуманитарная помощь Сирия Миротворцы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор