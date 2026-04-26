Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Трунжи близ Голанских высот

В населенном пункте Трунжа провинции Кунейтра на юго-западе Сирии они развернули лагерь для оказания квалифицированной медицинской помощи гражданскому населению. Особое внимание было уделено детям, пожилым людям и другим социально уязвимым категориям граждан.

Фото: Министерство обороны РК

Военные медики провели медицинские осмотры, консультации и распределили среди нуждающихся необходимые лекарственные средства. Наиболее распространенные диагнозы у обратившихся пациентов: ОРЗ, заболевания опорно-двигательного аппарата, артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Акция подтвердила активную роль Казахстана в миротворческой деятельности, способствовала укреплению авторитета страны на международной арене и доверия со стороны местных жителей, пострадавших в результате гуманитарного кризиса, вызванного гражданской войной.

Казахстанские миротворцы провели медицинский осмотр 93 пациентов, продемонстрировав высокий уровень подготовки, ответственности и готовности оперативно реагировать на потребности местного населения.

Напомним, что впервые самостоятельный миротворческий контингент на Голанских высотах Казахстан развернул в 2024 году.

Ранее сообщалось, что высокий уровень подготовки казахстанских миротворцев отметила глава миссии ООН.

18 апреля т.г Kazinfom писал о том, что Казахстан отправит третий миротворческий контингент на Голанские высоты.