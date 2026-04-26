РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:42, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Трунжи близ Голанских высот

    Военнослужащие казахстанского миротворческого контингента, несущие службу в составе миссии «Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением», совместно с представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца организовали гуманитарную акцию, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны.

    Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Трунжи близ Голанских высот
    Фото: Министерство обороны РК

    В населенном пункте Трунжа провинции Кунейтра на юго-западе Сирии они развернули лагерь для оказания квалифицированной медицинской помощи гражданскому населению. Особое внимание было уделено детям, пожилым людям и другим социально уязвимым категориям граждан.

    Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Трунжи близ Голанских высот
    Фото: Министерство обороны РК

    Военные медики провели медицинские осмотры, консультации и распределили среди нуждающихся необходимые лекарственные средства. Наиболее распространенные диагнозы у обратившихся пациентов: ОРЗ, заболевания опорно-двигательного аппарата, артериальная гипертензия и сахарный диабет.

    Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Трунжи близ Голанских высот
    Фото: Министерство обороны РК

    Акция подтвердила активную роль Казахстана в миротворческой деятельности, способствовала укреплению авторитета страны на международной арене и доверия со стороны местных жителей, пострадавших в результате гуманитарного кризиса, вызванного гражданской войной.

    Казахстанские миротворцы провели медицинский осмотр 93 пациентов, продемонстрировав высокий уровень подготовки, ответственности и готовности оперативно реагировать на потребности местного населения.

    Напомним, что впервые самостоятельный миротворческий контингент на Голанских высотах Казахстан развернул в 2024 году.

    Ранее сообщалось, что высокий уровень подготовки казахстанских миротворцев отметила глава миссии ООН.

    18 апреля т.г Kazinfom писал о том, что Казахстан отправит третий миротворческий контингент на Голанские высоты.

    Теги:
    Армия Минобороны РК Голанские высоты Миротворцы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают