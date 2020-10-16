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Первого казахского антрополога и абаеведа поздравили с 90-летием в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
16 Октября 2020, 17:27
Первого казахского антрополога и абаеведа поздравили с 90-летием в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 90-летие первого казахского антрополога Оразака Исмагулова и ученого, абаеведа Мекемтаса Мырзахметулы отметили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное мероприятие состоялось в Национальной библиотеке РК. Известных ученых-именинников поздравили Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр спорта и культуры Актоты Раимкулова, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, председатель правления Союза писателей Улыкбек Есдаулет и другие.

Выступая перед собравшимися, Государственный секретарь РК от имени Президента Касым-Жомарт Токаева поздравил их с юбилеем. Он высоко оценил заслуги двух ученых и исследователей, которые внесли большой вклад в развитие общества.

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«Уважаемый Мекемтас Мырзахметулы! Поздравляю вас с 90-летним юбилеем! За огромный вклад в развитие отечественной литературы и науки Вы заслужили признание народа как выдающийся ученый и писатель. Ваши исследовательские труды про Кожа Ахмета Яссауи, Абая и Мухтара, а также Бауыржана Момышулы бесценны. Желаю, чтобы вы в дальнейшем продолжали внести вклад в развитие общества и культуры и показали пример подрастающему поколению! Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов и исполнения всех желаний!» - зачитал поздравление Главы государства Крымбек Кушербаев.

Президент также поздравил Оразака Смагулулы.

«Уважаемый Оразак Смагулулы! Поздравляю вас с 90-летним юбилеем! Народ вас хорошо знает и уважает как известного ученого, академика и первого казахского антрополога. Всю свою жизнь Вы плодотворно трудитесь на благо народа и являетесь основателем национальной школы антропологии. Вы своим научно-исследовательским трудом показали историю казахского народа и его происхождение. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, счастья и успехов в новых начинаниях!» - говорится в поздравлении Президента.

После поздравительной речи Крымбек Кушербаев надел чапаны виновникам торжества и вручил памятные подарки.

В ходе мероприятия министры культуры и спорта, образования и науки вручили им нагрудные медали. Они пожелали ученым крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Кроме того, были презентованы книги Мекемтаса Мырзахметулы под названием «Абайдың шығыстық әлемі» и Оразака Смагулулы «Қазақ халқы және ата тегі».

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