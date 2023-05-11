Первого чемпиона «Алатау арланы» определили в Конаеве

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Конаеве впервые прошел турнир по қазақша күрес «Алатау арланы» - отборочный этап республиканского соревнования за звание лучших борцов страны «Қазақстан барысы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состязаниях участвовали 28 палуанов со всех районов Алматинской области. Выступая на торжественном открытии турнира, аким региона Марат Султангазиев отметил весомую роль пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и развития физической культуры.

«Наш регион славится сильной школой по қазақша күрес. Первый победитель турнира «Қазақстан барысы» - наш земялк Улан Рыскул. Этот турнир в прошлом году отметил свой юбилей – 10-летие. Все это время наша область была представлена лучшими борцами. Сегодня мы с вами узнаем имя лучшего палуана области», - отметил Марат Султангазиев.

По итогам соревнования бронзовая медаль досталась палуану из Балхашского района Алимжану Жумахметову, который был отмечен соответствующей грамотой и денежным вознаграждением в размере 500 тысяч тенге. Второе место занял Нургали Жолтаев из Енбекшиказахского района. Его старания были отмечены грамотой и сертификатом в 1 миллион тенге. Победитель турнира, представляющий город Конаев, Мади Едилбаев получил 5 миллионов тенге призовых.

Теперь Мади Едилбаев и Нургали Жолтаев будут представлять Алматинскую область в финальном турнире «Қазақстан барысы», который состоится в Астане.

Победителем турнира «Қазақстан барысы» в прошлом году стал Максат Исагабылов.