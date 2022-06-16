16 Июня 2022 07:12

Первое заседание Национального курултая состоится сегодня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 июня, в новообразованной Улытауской области состоится первое заседание Национального курултая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая с Посланием народу Казахстана 16 марта этого года, Глава государства предложил создать Национальный курултай (Ұлттық құрылтай).

«Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства, национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаю вместо них создать национальный курултай, который будут масштабным по составу. Новая структура продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне», - сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога.

«Таким образом он станет связующим звеном между властью и народом. Он сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Вчера, 15 июня, Президент подписал Указ о Национальном курултае.

В Указе говорится о том, что основной целью деятельности Национального курултая является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Национальный курултай состоит из Председателя Национального курултая, двух заместителей, членов и секретаря. Председателем Национального курултая является Президент Республики Казахстан.

Заседания Национального курултая проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Как пояснил Государственный советник РК Ерлан Карин, одной из важнейших задач Ұлттық құрылтай является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Национальный курултай создается вместо Национального совета общественного доверия.

Однако в чем же отличие Национального курултая от Национального совета общественного доверия?

«Если в Национальном совете общественного доверия предметом дискуссии были текущие социально-экономические проблемы, вопросы политического реформирования, то в Национальном курултае предметом обсуждения станут вопросы долгосрочного характера, касающиеся дальнейшего развития общественной консолидации на основе общенациональных ценностей», - пояснил Государственный советник РК Ерлан Карин.

Состав Национального курултая формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов республиканского значения, столицы. Периодически состав Национального курултая будет обновляться путем проведения ротации его членов.

Таким образом, в состав Национального курултая вошли Государственный советник РК Ерлан Карин, президент Республиканского общественного объединения «Клуб главных редакторов» Бибигуль Жексенбай, заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» Мурат Абенов, президент Республиканского общественного объединения «Экологический альянс «Байтақ Болашақ» Азаматхан Амиртаев, руководитель социальной мастерской «Green Tal», социальный предприниматель школы социального предпринимательства Эмин Аскеров, космонавт Тохтар Аубакиров, политологи Данияр Ашимбаев, Талгат Калиев, Казбек Майгельдинов и другие видные государственные и общественные деятели.

Также создана специальная онлайн-платформа, на которую все казахстанцы могут направить свои предложения в секретариат Национального курултая.

Таким образом, как подчеркнул Государственный советник РК, Ұлттық құрылтай станет ядром общенациональной консолидации граждан, готовых внести свой вклад в строительство обновленного Казахстана