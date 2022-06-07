Первое заседание Национального курултая пройдет в Улытау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что первое заседание Национального курултая состоится в Улытау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша основная задача – укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан. Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Наши предки всем миром принимали самые важные решения», - сказал в своем обращении Президент Касым-Жомарт Токаев.

«Продолжая эту славную традицию, я объявил о создании Национального курултая. В его состав войдут представители различных слоев общества, авторитетные и активные граждане. Первое заседание курултая состоится в Улытау – колыбели нашей нации», - сообщил Президент.

Таким образом, как заявил Глава государства, у граждан появится больше возможностей принять самое непосредственное участие в работе государства.