РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:21, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Первое заседание Национального курултая пройдет в Улытау

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что первое заседание Национального курултая состоится в Улытау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша основная задача – укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан. Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Наши предки всем миром принимали самые важные решения», - сказал в своем обращении Президент Касым-Жомарт Токаев.

    «Продолжая эту славную традицию, я объявил о создании Национального курултая. В его состав войдут представители различных слоев общества, авторитетные и активные граждане. Первое заседание курултая состоится в Улытау – колыбели нашей нации», - сообщил Президент.

    Таким образом, как заявил Глава государства, у граждан появится больше возможностей принять самое непосредственное участие в работе государства.


    Теги:
    Улытауская область Президент Казахстана СМИ Президент
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!