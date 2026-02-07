Первое в мире сверхмощное микроволновое оружие создали в Китае
Китайские ученые из Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане разработали уникальную микроволновую установку «TPG1000Cs» весом в пять тонн и мощностью 20 ГВт, способную выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.
Новое устройство способно вести непрерывный огонь сериями по 60 секунд. Для сравнения, существующие мировые аналоги, такие как российский комплекс «Синус-7», могли работать без перерыва не более секунды и при этом были вдвое массивнее.
Высокая плотность огня позволяет микроволновой установке генерировать до 3000 высокоэнергетических импульсов за один сеанс, что многократно превосходит возможности любых сопоставимых систем. «TPG1000Cs» уже совершил более 200 000 импульсов в тестовом режиме, подтвердив стабильность и надежность работы.
Пекин официально рассматривает американские спутники Starlink как угрозу национальной безопасности, поэтому разработка мощных микроволновых систем и лазеров стала приоритетом для обеспечения экономически эффективного противодействия крупным спутниковым созвездиям.
Ранее мы писали, что Китай создаст первого робота-космонавта.