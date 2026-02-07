Первое в мире сверхмощное микроволновое оружие создали в Китае

Новое устройство способно вести непрерывный огонь сериями по 60 секунд. Для сравнения, существующие мировые аналоги, такие как российский комплекс «Синус-7», могли работать без перерыва не более секунды и при этом были вдвое массивнее.

Высокая плотность огня позволяет микроволновой установке генерировать до 3000 высокоэнергетических импульсов за один сеанс, что многократно превосходит возможности любых сопоставимых систем. «TPG1000Cs» уже совершил более 200 000 импульсов в тестовом режиме, подтвердив стабильность и надежность работы.

Пекин официально рассматривает американские спутники Starlink как угрозу национальной безопасности, поэтому разработка мощных микроволновых систем и лазеров стала приоритетом для обеспечения экономически эффективного противодействия крупным спутниковым созвездиям.

