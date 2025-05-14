Первое судебное заседание прошло над P.Diddy

Знаменитого рэпера обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации с применением силы, перевозке для занятия проституцией и сговоре с целью вымогательства. Позже он получил новое обвинение в руководстве предприятием, которое «издевалось, угрожало и принуждало женщин» к сексуальной эксплуатации и угрожало им, чтобы они молчали.

Комбс не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Он утверждал, что все было по обоюдному согласию и что хотя его отношения иногда включали домашнее насилие, он не занимался торговлей людьми. Его адвокат Марк Агнифило сообщил, что Комбс был просто частью образа жизни свингера и что он «решительно отрицает обвинения, выдвинутые SDNY (Федеральным окружным судом Южного округа Нью-Йорка — прим. редакции)» и «с нетерпением ждет своего дня в суде».

В понедельник завершился отбора коллегии присяжных из 12 человек (восемь мужчин и четыре женщины из разных слоев общества) по рассмотрению дело против Шона Комбса.

Среди мужчин в составе присяжных вошли: 69-летний массажист, 68-летний пенсионер, бывший банковский служащий, 41-летний клерк исправительного учреждения, 51-летний ученый, 31-летний инвестиционный аналитик, 68-летний пенсионер, бывший оператор телефонной компании, 39-летний социальный работник и 67-летний аналитик банка.

Состав присяжных женщин: 30-летняя продавщица из продуктового магазина, 42-летняя сотрудница дома престарелых, 43-летняя помощница врача и 74-летний координатор лечения в некоммерческой организации.

Присяжные представляют различные районы Нью-Йорка: пятеро — из Манхэттена, трое — из Бронкса и четверо — из округа Уэстчестер.

Подготовлены также шесть запасных присяжных в составе четырех мужчин и двух женщин.

Во вторник 38-летняя Кэсси Вентура выступила в качестве свидетеля, чтобы дать показания против своего бывшего парня Шона Комбса в суде по делу о рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Федеральные прокуроры заявили, что Комбс использовал ложь, наркотики, угрозы и насилие, чтобы заставить Вентуру вступить в сексуальные отношения с мужчинами-проститутками.

Днем ранее, в понедельник свидетель Дэниел Филлип сообщил присяжным, что видел, как «Шон Комбс ударил Кэсси», но защита поставила под сомнение рассказ мужчины из эскорт-услуг. Это связано с тем, что согласно опросу правоохранительных органов за декабрь 2023 года, Филлип дал другие показания, которые он в настоящее время не помнит.

Ранее сообщалось, что суд над P.Diddy начинается в Нью-Йорке, у которого начались юридические проблемы в конце 2023 года, когда его бывшая девушка подала на него в суд, обвинив в насилии. Этот иск был урегулирован за нераскрытую сумму через день после подачи, а Комбс настаивал на своей невиновности.