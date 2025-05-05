Суд над P.Diddy начинается в Нью-Йорке

Ему предъявлены обвинения в рэкете, секс-торговле и перевозке лиц с целью вовлечения в проституцию. В случае признания его виновным рэперу может грозить пожизненное заключение.

P. Diddy также предъявлены десятки гражданских исков от людей, утверждающих, что он использовал свое влияние для того, чтобы подсыпать наркотики, избивать, насиловать, запугивать и заставлять молчать своих жертв.

Комбс не признал себя виновным по уголовным обвинениям и назвал гражданские иски попыткой «быстро заработать денег».

Судебный процесс начинается в понедельник. Первые дни будут посвящены отбору присяжных, а основной процесс начнется после того, как будут выбраны 12 присяжных основного состава и шесть запасных.

Текущие юридические проблемы у рэпера начались в конце 2023 года, когда его бывшая девушка Кассандра Вентура, подала на него в суд, обвинив в насилии. Этот иск был урегулирован за нераскрытую сумму через день после подачи, а Комбс настаивал на своей невиновности.

Напомним, Шон «Дидди» Комбс, известный как рэпер P.Diddy был арестован в Нью-Йорке.