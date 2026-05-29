    Первое конное соревнование FEI Jumping World Challenge Final 2026 прошло в Астане

    В столице Казахстана прошло первое квалификационное соревнование международного турнира FEI Jumping World Challenge Final 2026. Стартовый день открыл программу финала и собрал участников из разных стран мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Федерация конного спорта РК

    Маршрут с высотой препятствий 115 сантиметров стал одним из центральных испытаний первого соревновательного дня.

    Спортсменам предстояло продемонстрировать не только скорость и технику прохождения дистанции, но и точное взаимодействие с лошадью, грамотный расчет темпа и стабильность на протяжении всего маршрута.

    Соревнования прошли в напряженной борьбе и задали высокий уровень всему турниру. Финал мирового челленджа FEI впервые проводится в Казахстане, что стало важным событием для развития отечественного конного спорта и укрепления международного сотрудничества в этой сфере.

    Результаты первого квалификационного соревнования (115 см):

    • 1 место — Бекзод Розмухамедов (FLORIZELL).
    • 2 место — Бернардо Краус Герра (OLZA).
    • 3 место — Эйми Коллинсон (HI DIARADO).

    Напомним, 29 мая 2026 года в Астане стартовал FEI Jumping World Challenge Final 2026 — престижный международный турнир по конкуру, который впервые проходит на территории Казахстана.

    Спорт Конный спорт спортсмены Казахстана Астана Конкур
    Адиль Нуртазин
    Автор