Первое конное соревнование FEI Jumping World Challenge Final 2026 прошло в Астане

В столице Казахстана прошло первое квалификационное соревнование международного турнира FEI Jumping World Challenge Final 2026. Стартовый день открыл программу финала и собрал участников из разных стран мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

Маршрут с высотой препятствий 115 сантиметров стал одним из центральных испытаний первого соревновательного дня.

Спортсменам предстояло продемонстрировать не только скорость и технику прохождения дистанции, но и точное взаимодействие с лошадью, грамотный расчет темпа и стабильность на протяжении всего маршрута.

Соревнования прошли в напряженной борьбе и задали высокий уровень всему турниру. Финал мирового челленджа FEI впервые проводится в Казахстане, что стало важным событием для развития отечественного конного спорта и укрепления международного сотрудничества в этой сфере.

Результаты первого квалификационного соревнования (115 см):

1 место — Бекзод Розмухамедов (FLORIZELL).

2 место — Бернардо Краус Герра (OLZA).

3 место — Эйми Коллинсон (HI DIARADO).

Напомним, 29 мая 2026 года в Астане стартовал FEI Jumping World Challenge Final 2026 — престижный международный турнир по конкуру, который впервые проходит на территории Казахстана.