Первый за 10 лет военный парад пройдет в Армении

О предстоящем мероприятии в ходе брифинга сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

— Решение окончательное. 28 мая, в День Республики, на главной площади в Ереване состоится не столько военный парад, сколько отчет перед гражданами Армении. Хочу сказать, что мы работаем над этим вопросом и сотрудничаем с нашими международными партнерами. Военный парад вообще очень деликатное явление, которое может создать впечатление отступления от мирной повестки, отказа от нее. Мы работаем и будем продолжать работать с нашими партнерами в международном сообществе, в том числе со странами региона, чтобы они никоим образом не восприняли это как отказ от мирной повестки, — заявил премьер-министр.

Он напомнил, что ранее предлагал гражданам записаться для ознакомления с закупленной военной техникой, однако из-за большого числа желающих реализовать эту инициативу оказалось невозможно.

По его словам, участие значительного числа граждан могло бы привести к распространению «искаженной» информации о военной технике.

— Я думаю, что эта демонстрация военной техники станет впечатляющим зрелищем для граждан Армении, — заключил Пашинян.

Отметим, что военные парады в независимой Армении проводились раз в 5 лет и только в День независимости, последний прошел 21 сентября 2016 года.