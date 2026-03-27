Первый за 10 лет военный парад пройдет в Армении
В Ереване 28 мая на площади Республики планируется проведение военного парада, в рамках которого будет представлена военная техника, приобретенная в последние годы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Ереване.
О предстоящем мероприятии в ходе брифинга сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
— Решение окончательное. 28 мая, в День Республики, на главной площади в Ереване состоится не столько военный парад, сколько отчет перед гражданами Армении. Хочу сказать, что мы работаем над этим вопросом и сотрудничаем с нашими международными партнерами. Военный парад вообще очень деликатное явление, которое может создать впечатление отступления от мирной повестки, отказа от нее. Мы работаем и будем продолжать работать с нашими партнерами в международном сообществе, в том числе со странами региона, чтобы они никоим образом не восприняли это как отказ от мирной повестки, — заявил премьер-министр.
Он напомнил, что ранее предлагал гражданам записаться для ознакомления с закупленной военной техникой, однако из-за большого числа желающих реализовать эту инициативу оказалось невозможно.
По его словам, участие значительного числа граждан могло бы привести к распространению «искаженной» информации о военной технике.
— Я думаю, что эта демонстрация военной техники станет впечатляющим зрелищем для граждан Армении, — заключил Пашинян.
Отметим, что военные парады в независимой Армении проводились раз в 5 лет и только в День независимости, последний прошел 21 сентября 2016 года.