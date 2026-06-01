Первый в ЦА Институт мозга открылся в Казахстане

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась торжественная церемония открытия Института мозга — первого специализированного научно-образовательного центра такого профиля в Центральной Азии, передает Kazinform со ссылкой на Миннауки и высшего образования РК.

Масштабное событие приурочено к 80-летию Национальной академии наук РК и стало важным этапом реализации государственной политики по укреплению научно-технологического потенциала страны.

В церемонии приняли участие председатель правления — ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, президент Национальной академии наук Акылбек Куришбаев, представители государственных органов, научных организаций, медицинских центров, университетов Казахстана и зарубежные партнеры.

Фото: Миннауки

Институт создан на базе Центра когнитивной нейронауки КазНУ, основанного в 2018 году, и является результатом многолетней работы по развитию исследований мозга и подготовке специалистов нового поколения. Исследования будут проводиться с использованием современного оборудования мирового уровня, включая магнитно-резонансный томограф 3 Тесла, высокоплотные ЭЭГ-системы ANT Neuro, технологии функциональной ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS), а также методы искусственного интеллекта и анализа больших данных.

Открывая торжество, Жансеит Туймебаев подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил развитие науки как приоритет развития страны.

- Повышение научно-технологического потенциала, усиление междисциплинарных исследований и внедрение инноваций в производство — вот основные задачи, стоящие перед всем научно-образовательным сообществом. И КазНУ имени аль-Фараби, как ведущий вуз страны, всегда первым откликается на их выполнение. В этой связи открытие нового Института мозга — реальный и весомый результат государственной политики, — отметил ректор.

Президент НАН РК Акылбек Куришбаев в своем выступлении высоко оценил значимость новой структуры для отечественной науки. По его словам, создание института является примером успешной коллаборации между ведущим вузом и Академией наук. Он подчеркнул, что это важный шаг в укреплении интеллектуального суверенитета страны и развитии кадрового потенциала.

Фото: Миннауки

Институт, возглавляемый профессором Альмирой Кустубаевой, объединяет лаборатории когнитивной, поведенческой, вычислительной нейронауки и нейролингвистики. Основными направлениями деятельности института станут изучение развития мозга в норме и патологии, исследование когнитивных функций, нейродегенеративных заболеваний, механизмов эмоций и принятия решений, нейролингвистики многоязычия, а также разработка новых диагностических и прогностических биомаркеров.

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