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    Первый в мире музей птерозавров открылся в Китае

    В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР открылся первый в мире научный музей, посвященный птерозаврам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua.

    Первый в мире музей птерозавров открылся в Китае
    Фото: Xinhua

    Новый комплекс разместился на территории Хамийского национального геопарка, известного как главный регион для исследований окаменелостей вымерших летающих архозавров.

    Архитектурный ансамбль площадью около 4 600 квадратных метров включает шесть овальных залов, расположенных в шахматном порядке. С воздуха здания напоминают кладку яиц посреди пустынного ландшафта.

    Экспозиционное пространство состоит из двух интерактивных зон и постоянных выставок, среди которых такие экспозиции, как «Память Земли», «Энциклопедия птерозавров», «Мировые птерозавры», «Птерозавры Китая» и «Хамийские птерозавры».

    Основу коллекции составили находки, собранные сотрудниками Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук за два десятилетия раскопок.

    Выставка представляет хронологию эволюции птерозавров мелового периода, охватывающую промежуток от 145 до 66 миллионов лет назад. Впервые представлены редчайшие объемные окаменелости яиц и эмбрионов древних ящеров, а также крупногабаритные экспонаты, которые ранее не выставлялись для публики.

    Ранее сообщалось, что крупнейший на юге Китая музей естествознания открылся в Шэньчжэне.

    Китай В мире Музеи
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор