Первый в мире музей птерозавров открылся в Китае

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР открылся первый в мире научный музей, посвященный птерозаврам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Новый комплекс разместился на территории Хамийского национального геопарка, известного как главный регион для исследований окаменелостей вымерших летающих архозавров.

Архитектурный ансамбль площадью около 4 600 квадратных метров включает шесть овальных залов, расположенных в шахматном порядке. С воздуха здания напоминают кладку яиц посреди пустынного ландшафта.

Экспозиционное пространство состоит из двух интерактивных зон и постоянных выставок, среди которых такие экспозиции, как «Память Земли», «Энциклопедия птерозавров», «Мировые птерозавры», «Птерозавры Китая» и «Хамийские птерозавры».

Основу коллекции составили находки, собранные сотрудниками Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук за два десятилетия раскопок.

Выставка представляет хронологию эволюции птерозавров мелового периода, охватывающую промежуток от 145 до 66 миллионов лет назад. Впервые представлены редчайшие объемные окаменелости яиц и эмбрионов древних ящеров, а также крупногабаритные экспонаты, которые ранее не выставлялись для публики.

Ранее сообщалось, что крупнейший на юге Китая музей естествознания открылся в Шэньчжэне.