Крупнейший на юге Китая музей естествознания открылся в Шэньчжэне

В провинции Гуандун открылся Шэньчжэньский музей естественной истории, который станет крупнейшим инновационным научно-просветительским центром естествознания на юге Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Жэньминь Жибао .

Экспозиционная концепция музея построена по принципу сквозного повествования. Она охватывает восемь тематических залов, среди которых «Вселенная», «Земля», «Эволюция», «Динозавры», «Человечество», «Биология», «Экология» и «Наш дом».

Создатели проекта сделали акцент на иммерсивную реконструкцию природной среды, интерактивные элементы и цифровые технологии, превращающие демонстрацию музейных фондов в динамичный исследовательский процесс.

Коллекция музея включает свыше 7,4 тысячи подлинных экспонатов, 338 моделей и 194 интерактивных выставочных комплекса. Создание центра стало частью госпрограммы КНР по экологическому просвещению и продвижению концепции «экологической цивилизации».

Ранее сообщалось, что «Золотого человека» и древние артефакты Казахстана представили в Китае.