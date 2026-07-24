«Золотого человека» и древние артефакты Казахстана представили в Китае

В Музее провинции Чжэцзян в городе Ханчжоу открылась выставка «Культура кочевников Великой степи», подготовленная Национальным центральным музеем Республики Казахстан. В экспозиции представлены 279 уникальных археологических артефактов, рассказывающих об истории, искусстве и традициях древних и средневековых кочевых народов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

В церемонии открытия приняли участие Генеральный консул Казахстана в Шанхае Нурлан Аккошкаров, представители Казахского культурного центра в Пекине, руководство Национального центрального музея Республики Казахстан, директора китайских музеев, ученые, археологи и культурологи.

Экспозиция разделена на три тематических блока, охватывающих период от эпохи бронзы до Средневековья. Посетители могут увидеть ювелирные изделия, предметы вооружения, орудия труда, культовые атрибуты, образцы торевтики, керамики и тканей, отражающие культуру саков, усуней, хунну, кангюев и тюркских племен, а также развитие городов Великого Шелкового пути.

Особое место на выставке занимают реконструкция «Золотого человека» из Иссыкского кургана, образы знатной женщины государства Кангюй и воина-сюнну.

Фото: Национальный центральный музей РК

Среди наиболее ценных экспонатов — золотые изделия из кургана Шиликти, Жалаулинского и Каргалинского кладов, археологические находки из долины реки Арысь и городища Культобе, а также фрагменты шелковых тканей конца XIII — начала XIV века.

В рамках открытия выставки Национальный центральный музей Республики Казахстан и Музей провинции Чжэцзян подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает проведение совместных научных исследований, изучение памятников Великого Шелкового пути, обмен опытом между специалистами и организацию совместных археологических экспедиций.

Фото: Национальный центральный музей РК

Фото: Национальный центральный музей РК

Как отметили организаторы, проект реализован в рамках культурного сотрудничества Казахстана и Китая в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Выставка «Культура кочевников Великой степи» будет открыта для посетителей до 11 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай продолжают расширять сотрудничество в музейной сфере. Также мы рассказывали, что Национальный музей Казахстана представил выставку в Китае.