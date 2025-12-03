Первый в мире спутник с гибридным двигателем вывела на орбиту Турция

Компания Fergani Space Technologies, основанная председателем правления и руководителем технологий Baykar Сельчуком Байрактаром, успешно вывела на орбиту первый турецкий орбитальный ракетный корабль FGN-TUG-S01 — аппарат, оснащенный первым в мире гибридным ракетным двигателем, запускаемым непосредственно в космическом пространстве.

Успешный запуск с базы Ванденберг

Запуск состоялся на Космической военной базе Ванденберг в Калифорнии (США) и стал важной технологической вехой для Турции. FGN-TUG-S01 — орбитальное транспортное средство, разработанное полностью за счет турецких ресурсов и впервые представляющее Турцию как государство, способное создавать собственные орбитальные космические корабли.

Гибридный двигатель: новая глава в ракетостроении

Главная особенность миссии заключается в первом в истории включении гибридного ракетного двигателя в космосе. Такой тип двигательных установок сочетает такие преимущества твердотопливных и жидкостных двигателей, как безопасность, низкую стоимость, гибкость управления и экологичность.

FGN-TUG-S01 протестирует эту технологию в реальных орбитальных условиях, что может стать прорывом для всей мировой авиационно-космической отрасли.

Функции аппарата и значение для спутниковых миссий

Благодаря гибридной установке орбитальный корабль сможет:

перемещать спутники на разные орбиты;

продлевать срок их службы;

обеспечивать безопасную, экономичную и устойчивую космическую логистику.

Это делает FGN-TUG-S01 не просто экспериментальным аппаратом, а важным инструментом для развития космической отрасли.

Сельчук Байрактар подчеркнул, что миссия является ключевым элементом будущей Глобальной системы позиционирования Uluğ Bey, которую Турция намерена развивать в течение ближайших пяти лет.

Система будет включать более 100 спутников, обеспечивая независимые и надежные навигационные и логистические возможности — аналогично GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

Запуск FGN-TUG-S01 — это не только технологический прорыв для Турции, но и событие мирового масштаба. Использование гибридного двигателя в космосе впервые в истории может повлиять на развитие будущих орбитальных буксиров, спутниковых систем и межпланетных миссий.

Ранее мы писали о том, что в рамках миссии Transporter-12 ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту первый спутник турецкой компании Fergani Space FGN-100-d1. В эксплуатацию также вводится первый турецкий спутник связи Türksat 6A.