Первый в мире электронный микроскоп с автономным управлением создали в Китае

Китайские ученые представили первый в мире интеллектуальный просвечивающий электронный микроскоп, способный работать полностью автономно, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

В Пекине представили первую в мире интеллектуальную систему просвечивающего электронного микроскопа «Юаньянь-1», которая может функционировать без участия человека. Разработкой занимались специалисты Даляньского института химической физики Китайской академии наук. Об этом, по данным издания БЕЛТА, сообщает TV BRICS со ссылкой на газету «Кэцзи жибао».

Система автоматически выполняет весь процесс исследования — от переноса образцов до получения изображений и анализа данных. Благодаря этому изучение микромира становится более точным и эффективным.

Просвечивающие электронные микроскопы широко применяются в материаловедении, энергетике, химической промышленности и биологических науках. Однако ранее работа с такими приборами требовала ручного управления, что снижало скорость исследований и влияло на точность результатов.

Для создания новой системы ученые совместно с исследователями Шэньянского института автоматизации КАН разработали алгоритмы автономного восприятия, анализа и управления микроскопом.

В рамках проекта специалисты решили несколько ключевых задач, включая интеллектуальную передачу образцов в условиях высокого вакуума, автоматическую настройку изображения, наведение на объекты нанометрового размера, а также обработку и анализ снимков в реальном времени.

Разработчики отмечают, что технология открывает новые возможности для применения искусственного интеллекта в высокоточных научных исследованиях и позволит получать большие объемы качественных данных для развития энергетики, химической инженерии, материаловедения и наук о жизни.

