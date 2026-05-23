Казахстанские ученые разработали бионический протез руки с управлением через браслет

Казахстанские ученые и студенты создали бионический протез руки нового поколения, который управляется с помощью электрических импульсов мышц, передает корреспондент агентства Kazinform.

Разработка позволяет пользователю выполнять различные жесты и захватывать предметы разной формы, возвращая человеку бытовую самостоятельность.

Свою разработку команда представила на международном форуме GITEX AI Central Asia & Caucasus. Одним из авторов проекта является Аяулым Асылбекова. По ее словам, над созданием устройства работает междисциплинарная команда ученых, магистрантов, докторантов и студентов технических вузов страны под руководством профессора одного из отечественных университетов.

«Умная рука» функционирует в связке со специальным браслетом, оснащенным электромиографическими датчиками. Они считывают активность мышц пользователя и передают полученные данные в систему машинного обучения.

— Когда человек напрягает мышцы, датчики фиксируют сигналы и передают их в алгоритмы машинного обучения. Система анализирует последовательность сигналов, распознает определенные жесты и передает команду протезу. После этого устройство выполняет необходимое действие, — рассказала Аяулым Асылбекова.

Разработчики отмечают, что технология позволяет значительно расширить функциональные возможности протеза. Пользователь может удерживать различные предметы и выполнять повседневные задачи, которые ранее были затруднены.

Проект реализуется в рамках научного гранта. Работа над ним ведется уже два года и включает не только программные разработки, но и исследования материалов. По словам специалистов, особое внимание уделялось созданию комфортной конструкции.

— Мы провели большое количество исследований и опубликовали результаты в научных журналах. Команда работала над подбором материалов, чтобы сочетание титана и пластика было удобным для пользователя, не вызывало аллергических реакций и раздражения кожи, — отметила спикер.

Сейчас команда работает над третьим прототипом устройства. Инженеры продолжают совершенствовать конструкцию ладони, повышая ее функциональность и точность движений. Полномасштабные испытания протеза пока не проводились.

В перспективе разработчики намерены расширить направление исследований. В планах команды — создание экзоскелета и бионического протеза ноги, что позволит внедрять современные технологии реабилитации и протезирования в Казахстане.

