Первый в Европе стадион для женского футбола появится в Англии

Футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» представил планы по строительству первого в Европе специализированного стадиона для женского футбола, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

Стадион, стоимость которого составит около 100 млн долларов, станет постоянной домашней ареной женской команды. Он будет оснащен инфраструктурой, разработанной с учетом потребностей футболисток, персонала и болельщиков «Брайтона».

Объект будет расположен рядом с домашней ареной мужской команды, выступающей в Английской премьер-лиге. Начальная вместимость составит 10 тысяч зрителей, а с основным стадионом его соединит пешеходный мост.

Работа по получению разрешений уже ведется, и клуб рассчитывает официально открыть стадион к началу сезона 2030/31.

Это первый проект такого рода в Европе и один из трех в мире. Впервые подобная арена появилась в США: женский футбольный клуб «Канзас-Сити Каррент» уже два сезона проводит матчи на стадионе «Си-Пи-Кей-Си Стэдиум». Кроме того, команда американской женской футбольной лиги «Денвер Саммит» планирует завершить строительство собственной площадки к 2028 году.

Стадион будет спроектирован с учетом потребностей спортсменок и особенностей женского футбола, а не адаптирован из инфраструктуры, изначально рассчитанной на мужские команды. От стандартов поля до раздевалок и зон восстановления — каждый элемент будет ориентирован на профессиональных футболисток высокого уровня.

С учетом иной демографии болельщиков, атмосфера в дни матчей будет максимально дружелюбной для семей и новых зрителей: удобный доступ, просторные зоны, общественные пространства и акцент на музыку, развлечения и чувство сообщества.

