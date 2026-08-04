Первый центр временной реабилитации диких птиц открылся в Мангистауской области

В центре оказывают помощь раненым птицам, а после лечения и восстановления возвращают их в естественную среду обитания.

Через территорию Мангистауской области ежегодно пролетают тысячи перелетных птиц. За первый месяц работы специалисты приняли уже шесть пернатых пациентов. Среди них — беркут, канюк, пустельга и краснокнижный курганник.

Одного из курганников нашли на месторождении Жетыбай. Птица была испачкана нефтепродуктами и получила перелом крыла. Сейчас специалисты продолжают лечение и готовят ее к операции.

Фото: центр временной реабилитации диких птиц

По словам ветеринарного врача Алины Шариповой, часть птиц еще проходит реабилитацию.

— Сейчас другие птицы проходят реабилитацию. После полного выздоровления мы отпустим их в природную среду. У беркута повреждены маховые перья. Поэтому нужно ждать его линьки. Только после того, как перья полностью восстановятся, он будет отпущен на природу. Сейчас жаркие дни, птицы обезвоживаются и слабеют. Есть также птицы, которые ударились в окна высоких зданий или пострадали от нападения хищников, — сказала ветеринарный врач Алина Шарипова.

Фото: центр временной реабилитации диких птиц

Большинство птиц в центр доставляют местные жители. Недавно возле жилого дома в селе Акшукур нашли молодого курганника, который только начал летать. Несколько часов он находился на земле и мог стать добычей кошек. Сейчас птица восстанавливается и готовится к возвращению в дикую природу.

Фото: центр временной реабилитации диких птиц

Основная задача центра — оказание экстренной помощи раненым птицам, их лечение, реабилитация и подготовка к жизни в естественной среде.

— Этот проект реализуется по инициативе природоохранной инспекции Мангистауской области и областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования. В последние годы жители часто находят раненых птиц и обращаются за помощью. Но специального реабилитационного центра для диких птиц не было. С целью охраны краснокнижных и редких птиц, с помощью государственного гранта, был создан этот центр, — сказала руководитель общественного фонда, волонтер Меруерт Лыткина.

Фото: центр временной реабилитации диких птиц

Помимо лечения птиц, специалисты центра будут вести мониторинг причин их травмирования и гибели. Собранные данные планируется использовать для разработки комплексной системы охраны редких видов в регионе.

Фото: центр временной реабилитации диких птиц

Фото: центр временной реабилитации диких птиц

Ранее сообщалось, что краснокнижные хищные птицы, изъятые в рамках расследования уголовного дела о незаконном питомнике, несколько месяцев находились на реабилитации в Карагандинском зоопарке.