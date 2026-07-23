Что стало с краснокнижными птицами из нелегального питомника в Караганде

Краснокнижные хищные птицы, изъятые в рамках расследования уголовного дела о незаконном питомнике, несколько месяцев находились на реабилитации в Карагандинском зоопарке. О том, в каком состоянии пернатые поступили в зоопарк и где они находятся сейчас, корреспонденту Kazinform рассказала директор зоопарка Гульнара Адамбекова.

Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования в отношении жителя Караганды, подозреваемого в незаконном приобретении и содержании редких хищных птиц. По данным следствия, во время обыска были обнаружены и изъяты соколы-балобаны, беркуты и сапсаны, занесенные в Красную книгу Казахстана. После изъятия птиц передали на временное содержание в Карагандинский зоопарк.

Как сообщила директор зоопарка Гульнара Адамбекова, фактически в учреждение поступило около 40 птиц.

— В феврале 2026 года сотрудники правоохранительных органов доставили к нам изъятых в рамках уголовного дела краснокнижных птиц. Их было более 40: около 30 балобанов, шесть беркутов, один ястреб и несколько сапсанов. Все они были привезены в маленьких тесных клетках. На лапах у соколов находились различные веревки и приспособления. Было видно, что птицы изъяты из природы и какое-то время содержались в неволе, — рассказала она.

По ее словам, для зоопарка это стало серьезным испытанием. Обычно здесь содержатся одна-две подобные птицы, поэтому опыта одновременного ухода за несколькими десятками хищных птиц у специалистов не было.

Все птицы были размещены в закрытых вольерах без доступа посетителей. При этом многие из них находились в тяжелом состоянии.

— Некоторые несколько дней вообще не ели. Особенно тяжело переносили стресс соколы. У них был сильно снижен иммунитет, они были напуганы и ослаблены. Наши орнитологи и сотрудники практически круглосуточно ухаживали за ними, чтобы сохранить им жизнь, — отметила директор.

По словам Гульнары Адамбековой, содержание таких птиц требует особых условий. Помимо мяса говядины, курицы и кроликов, им регулярно давали живой корм — перепелов и цыплят, чтобы сохранить охотничьи инстинкты.

Поскольку Карагандинский зоопарк не располагает необходимым количеством специализированных вольеров для длительного содержания большого числа хищных птиц, администрация начала искать возможность передать их в профильный реабилитационный центр.

— Мы понимали, что этим птицам нужна свобода и условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Поэтому совместно с Комитетом лесного хозяйства и при согласовании с Департаментом экономических расследований было принято решение передать большую часть соколов на временную реабилитацию в специализированный фонд, — пояснила она.

В результате около 30 соколов-балобанов были направлены в специализированный центр по сохранению хищных птиц в Туркестанской области, где они будут находиться до весны 2027 года. Именно весенний период считается наиболее благоприятным для последующего выпуска молодых птиц в дикую природу.

Шесть беркутов продолжают содержаться в Карагандинском зоопарке.

— Сегодня они находятся в отличном состоянии. Это красивые, сильные птицы с хорошим аппетитом. За ними ежедневно ухаживают сотрудники зоопарка, обеспечивая полноценное питание и необходимые условия содержания, — сообщила директор.

Она подчеркнула, что беркуты и балобаны занесены в Красную книгу Казахстана и подпадают под действие международной Конвенции CITES, что подчеркивает особую значимость их сохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что член сборной РК по национальной охоте организовал нелегальный питомник с краснокнижными птицами.