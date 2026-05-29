Первый центр подготовки абитуриентов РУДН открыли в Китае

В Китае впервые открыли центр подготовки абитуриентов Российского университета дружбы народов (РУДН). Новый статус получила средняя школа при Харбинском педагогическом университете, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Проект направлен на развитие российско-китайского образовательного сотрудничества, продвижение русского языка и подготовку китайских школьников к поступлению в российские вузы.

Церемония присвоения статуса прошла во время «Дня международного образовательного сотрудничества средней школы при ХПУ с РУДН». В мероприятии участвовала делегация РУДН во главе с главным экспертом международной службы университета Натальей Сюльковой.

Стороны обсудили совместные образовательные программы, подготовку преподавателей, проведение олимпиад и образовательных поездок. Также было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования.

В РУДН сообщили, что университет продолжит поддерживать китайскую школу в преподавании русского языка и разработке профильных программ. Для учащихся планируют организовать консультации по изучению русского языка и подготовке к экзаменам, а также участие в летних и зимних школах.

Кроме того, в школе планируют открыть центр русского языка, проводить предметные олимпиады и программы повышения квалификации для педагогов.

По данным школы, китайско-российские международные классы начали работать в 2024 году. Сейчас по этой программе обучаются около 200 школьников.

Отмечается, что большинство учеников начинают изучать русский язык с нуля уже после поступления в старшую школу. Выпускники могут сдавать китайский государственный экзамен «гаокао» по русскому языку и одновременно получать возможность поступления в российские университеты.

Ранее сообщалось, что по соглашению между Казахстаном и Китаем в 2026–2027 учебном году выделены образовательные гранты.