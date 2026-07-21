Первый робот-гуманоид появится в школе Нью-Йорка

В сельской местности штата Нью-Йорк в сентябре на уроках в старших классах будет использоваться робот с искусственным интеллектом «Салли», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на New York Post.

Школа в городе Саламанка, расположенная на территории индейской резервации Сенека, станет одной из первых в стране, где на занятиях появится робот-гуманоид стоимостью $57 000 в качестве помощника учителя.

У «Салли» будут каштановые волосы и латексная кожа. Она сможет двигать руками, но не сможет передвигаться по классу. Роботу придали акцент, характерный для западной части штата Нью-Йорк, поскольку он считается нейтральным.

Фото: nypost.com

Планируется, что робот, потребляющий примерно столько же электроэнергии, сколько ноутбук, будет помогать ученикам и учителям на занятиях по естественно-научным, технологическим, инженерным, художественным и математическим дисциплинам.

В сентябре «Салли» будет использоваться только на занятиях по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту.

Руководство школы пообещало, что образовательный робот Realbotix «Салли» никогда не заменит учителей, сотрудников школы и живое человеческое общение. «Робот служит еще одним обучающим инструментом, который преподаватели могут использовать для вовлечения учеников, закрепления пройденного материала и пробуждения интереса к новым технологиям», – говорится в заявлении округа.

Компания Realbotix также имеет более продвинутую полнофункциональную модель F-Series стоимостью $125 000, которая стоит на собственных двух ногах, но также не может передвигаться самостоятельно.

Фото: nypost.com

По данным Департамента образования штата, в округе зарегистрировано около 1400 учащихся, более 32% из которых идентифицируют себя как коренные американцы.

Ранее сообщалось, что Китай лидирует в мире по разработке человекоподобных роботов.