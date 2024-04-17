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    14:00, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Первый республиканский турнир по мас-рестлингу пройдет в Астане

    Федерация мас-рестлинга (таяқ тарту)
    Фото: Федерация мас-рестлинга (таяқ тарту)

    Федерация мас-рестлинга (таяқ тарту) проводит первый республиканский турнир, который пройдет в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации.

    Соревнования проводятся с целью популяризации традиционного национального вида спорта.

    Турнир по мас-рестлингу (таяқ тарту) среди мужчин и женщин будет проходить 18 и 19 апреля 2024 года в Астане, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

    В торжественном открытии турнира примет участие Президент Республики Саха Якутия, руководство международной федерации мас-рестлинга, а также именитые спортсмены.

    Мас-рестлинг (таяқ тарту) входит в 20 соревновательных видов спорта на Всемирных играх кочевников.

    Подробно об этом виде спорта читайте в материле,  опубликованном на сайте Kazinform.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Спорт Национальные виды спорта Астана Национальные традиции
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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