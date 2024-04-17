Первый республиканский турнир по мас-рестлингу пройдет в Астане

Федерация мас-рестлинга (таяқ тарту) проводит первый республиканский турнир, который пройдет в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Соревнования проводятся с целью популяризации традиционного национального вида спорта.

Турнир по мас-рестлингу (таяқ тарту) среди мужчин и женщин будет проходить 18 и 19 апреля 2024 года в Астане, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

В торжественном открытии турнира примет участие Президент Республики Саха Якутия, руководство международной федерации мас-рестлинга, а также именитые спортсмены.

Мас-рестлинг (таяқ тарту) входит в 20 соревновательных видов спорта на Всемирных играх кочевников.

Подробно об этом виде спорта читайте в материле, опубликованном на сайте Kazinform.