Первый препарат от ожирения в таблетках одобрили в ЕС

Европейская комиссия выдала разрешение на продажу первого перорального препарата класса GLP-1, разработанного компанией Novo Nordisk для лечения ожирения, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk распространила заявление в связи с одобрением препарата в ЕС.

В сообщении говорится, что Еврокомиссия одобрила применение таблетки, содержащей семаглутид и принимаемой один раз в сутки, для лечения взрослых с ожирением, а также взрослых с избыточным весом при наличии как минимум одного сопутствующего заболевания, связанного с массой тела.

В компании отметили, что препарат стал первым пероральным лекарственным средством класса GLP-1, одобренным в ЕС для контроля массы тела. Ранее он также получил разрешение на применение в США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне.

Разрешение на продажу было выдано после положительного заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), принятого в мае 2026 года.

Кроме того, Еврокомиссия одобрила для лечения ожирения инъекционный препарат компании в форме одноразовой шприц-ручки.

Президент и генеральный директор Novo Nordisk Майк Дустдар, слова которого приводятся в заявлении, отметил, что ожирение — серьезное хроническое заболевание, а расширение возможностей лечения может действительно изменить ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане самая низкая доля взрослых с ожирением в Центральной Азии.