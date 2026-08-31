Первый осенний звездопад достигнет пика в ночь на 1 сентября. При идеальных условиях можно будет увидеть до шести метеоров в час, но яркий свет Луны помешает наблюдениям, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Ауригиды относятся к метеорным потокам средней интенсивности. В 2026 году Ауригиды активны с 28 августа по 5 сентября. В ночь максимума при идеальных условиях можно будет увидеть до шести метеоров в час, сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Главным препятствием для наблюдений станет Луна. Ее яркий свет будет затруднять обнаружение слабых метеоров, поэтому фактическое количество видимых «падающих звезд» окажется значительно меньше.

Ауригиды не отличаются большим количеством метеоров, но иногда преподносят неожиданные всплески активности. Поток удалось обнаружить благодаря такому событию в 1935 году.

Кратковременные усиления также наблюдались в 1986, 1994 и 2019 годах. Тогда активность достигала 30–50 метеоров в час.

В ближайшие 70 лет повторения таких ярких всплесков в начале сентября не ожидается.

Как сообщалось ранее, в августе своего пика достиг метеорный поток Персеиды — один из самых известных звездопадов.