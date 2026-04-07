Первый мюзикл при участии детей с аутизмом собрал аншлаг в Астане

Мероприятие было приурочено ко Всемирному месяцу информирования об аутизме и состоялось на сцене Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова в Астане.

Инклюзивный спектакль-мюзикл «Муха-Цокотуха» с участием детей с расстройством аутистического спектра собрал полный зал из 800 зрителей. Перед началом спектакля собравщимся показали мини-фильм о том, какими дети приходят в центр «Аутизм Победим!», и каких результатов они достигают благодаря системной работе специалистов и активному участию родителей.

— Мой сын Илиас к этой постановке шел долгое время — это ежедневные и методичные занятия и репетиции. В спектакле «Муха-Цокотуха» Илиас исполнил роль Божьей коровки. Он участвовал сразу в двух танцах, в сценке на базаре и в массовых сценах. Когда-то было сложно даже представить, что наши дети способны на такое. Ежедневно мы занимаемся в центре, где проходят спортивные, когнитивные, бытовые и творческие занятия. Именно благодаря профессионализму специалистов, точечной и командной работе, а также индивидуальному подходу нам удалось добиться значительных результатов, — рассказала мать Илиаса Айгуль Абдрахманова.

Фото: фонд «ДОМ»

Организаторы спектакля рассказали, что «Муха-Цокотуха» — это доказательство эффективности комплексной реабилитации детей с аутизмом. Успехи казахстанских детей с аутизмом получили высокую оценку не только в Казахстане, но и вызвали интерес международного профессионального сообщества специалистов, изучающих это расстройство.

Особой частью мюзикла стало выступление ансамбля из 11 детей, играющих на африканских барабанах. На сцене зрители увидели инклюзивное представление, в котором дети с аутизмом не только пели и танцевали, но и играли сложные драматические роли, взаимодействуя друг с другом.

Фото: фонд «ДОМ»

— Этот спектакль для моего сына Алана — очень большой прогресс, ежедневная работа помогла ему чувствовать ответственность, он ждал с нетерпением поездку из Алматы в Астану, и выступление на сцене. Это не первое наше выступление, и каждый раз мы получаем мощный рывок в развитии, социализации. У Алана в спектакле роль стрекозы. Он с удовольствием исполнил все поставленные задачи. Родители играли в спектакле наравне с детьми, я, к примеру, была в роли пчелы. Я вижу, что это нравится Алану, и буду так же поддерживать его во всех его задачах, — рассказала мать Алана Нургуль Алтаева.

Фото: фонд «ДОМ»

Всего в постановке были задействованы 80 человек — дети с аутизмом, их родители, специалисты и волонтеры. Декорации для мюзикла были созданы вручную родителями детей, а костюмы адаптированы с учетом их сенсорных особенностей. Художественное решение спектакля направлено на бережное раскрытие потенциала каждого участника, заверяют организаторы.

Ранее сообщалось, что первый мюзикл при участии детей с аутизмом пройдет в Астане. Агентство Kazinform также рассказывало, как живут дети с аутизмом и их родители в Казахстане. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году диагноз аутизм фиксировался у одного из 100 детей и одного из 127 взрослых. При этом ежегодный прирост эксперты оценивают примерно в 13%.