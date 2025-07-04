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    12:30, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Первый миллиард баррелей нефти добыли на Кашагане

    На месторождении Кашаган добыт первый миллиард баррелей нефти с начала промышленной эксплуатации. Об этом сообщили в компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC), которая управляет проектом от имени консорциума акционеров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    нефть
    Фото: KMG

    Как уточнили в NCOC, 4 июля объем добычи на Кашагане достиг этой отметки. Этот показатель отражает стабильность производства и развитие Северо-Каспийского проекта, который вносит вклад в экономику Казахстана.

    Северо-Каспийский проект стал первым крупным проектом освоения морских нефтегазовых месторождений в стране. В его состав входят Кашаган, Кайран и Актоты – месторождения в северной части Каспийского моря. Проект реализуется на основе соглашения о разделе продукции, подписанного Казахстаном и международным консорциумом нефтегазовых компаний в 1997 году.

    В консорциум входят семь компаний: «КазМунайГаз» (16,88 %), Eni, Shell, ExxonMobil и TotalEnergies (по 16,81 %), CNPC (8,33 %) и Inpex (7,56 %). Каждая компания отвечает за транспортировку и сбыт своей доли добычи и выполнение обязательств по соглашению.

    Ранее Министерство энергетики РК сообщило, что строительство ГПЗ на Карачаганаке в рамках СРП прекращено.

    Теги:
    Атырауская область Каспийское море Регионы Казахстана Регионы Кашаган Нефть Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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