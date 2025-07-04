Первый миллиард баррелей нефти добыли на Кашагане

Как уточнили в NCOC, 4 июля объем добычи на Кашагане достиг этой отметки. Этот показатель отражает стабильность производства и развитие Северо-Каспийского проекта, который вносит вклад в экономику Казахстана.

Северо-Каспийский проект стал первым крупным проектом освоения морских нефтегазовых месторождений в стране. В его состав входят Кашаган, Кайран и Актоты – месторождения в северной части Каспийского моря. Проект реализуется на основе соглашения о разделе продукции, подписанного Казахстаном и международным консорциумом нефтегазовых компаний в 1997 году.

В консорциум входят семь компаний: «КазМунайГаз» (16,88 %), Eni, Shell, ExxonMobil и TotalEnergies (по 16,81 %), CNPC (8,33 %) и Inpex (7,56 %). Каждая компания отвечает за транспортировку и сбыт своей доли добычи и выполнение обязательств по соглашению.

Ранее Министерство энергетики РК сообщило, что строительство ГПЗ на Карачаганаке в рамках СРП прекращено.