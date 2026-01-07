РУ
    10:17, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Первый космонавт независимого Казахстана: к 75-летию Талгата Мусабаева

    Есть в истории нашей страны люди, чьи имена стоят в первых строках летописи независимого Казахстана. Среди них — Талгат Мусабаев — легендарный летчик-космонавт, основатель космической отрасли Казахстана, передает агентство Kazinform.

    Фото: из архива Т. Мусабаева

    7 января 2026 года Талгату Мусабаеву исполнилось бы 75 лет. 3 августа 2025 года он скоропостижно ушел из жизни.

    История двойного дня рождения

    7 декабря 1950 года. В больнице поселка Каргалы Алматинской области своего первенца родила Салиха Хамидовна Мендубаева, главный врач этой же больницы. Отец ребенка был журналистом, и, несмотря на личную трагедию в жизни, оставался жизнерадостным и энергичным. Незадолго до их встречи Амангельды, отец трех сыновей, потерял свою жену, которая неожиданно умерла от болезни. И так сложилось, что Салиха в одночасье стала матерью сразу четверых сыновей, старших — Болата, Марата, Мурата, и младшего — Талгата. 

    В первый же день своего появления в стенах родного дома малыш встретился со стихией. В момент, когда все праздновали появление на свет сына Амангельды и Салихи, в доме начался пожар. В суматохе, да еще в мороз, все чуть было не забыли про мальчика, вынеся его из горящего дома в последнюю минуту. Так мальчик, которого мать с первых минут его рождения считала особым, породнился с огнем.

    На семейном совете решили оформлять метрику сыну новым годом, следуя существующему родительскому стереотипу «в армию на год позже заберут». 7 января 1951 года счастливый отец пошел в сельский совет и записал своего четвёртого сына. 

    Фото: из архива Т. Мусабаева

    А героическое имя Талгату дали совсем случайно. Думали-гадали, как наречь долгожданного малыша, и тут в гости к Мусабаевым зашел дядя, Балшахан Рсалдин — военный летчик, друг знаменитого на весь мир Талгата Бигельдинова. Он так убедительно и просто сказал:

    — Пусть будет таким же отважным и знаменитым, как наш дважды Герой Советского Союза Талгат Бигельдинов!

    Всем родственникам это предложение пришлось по душе, но никто не мог тогда и предполагать, что это крылатое и знаковое имя сыграет свою важную роль в жизни мальчика. В три года из рассказов родителей Талгат узнал историю своего имени, и твердо для себя решил: он будет летчиком. 

    Благословение Родины

    Талгат Мусабаев совершил три космических полета в 1994, 1998 и 2001 годах общей продолжительностью почти в один календарный год, семь выходов в открытый космос.

    Его подготовка и первый полет в космос пришлись на время, когда Казахстан только обрел независимость, и Мусабаев получил статус первого космонавта суверенной Республики Казахстан, став также первым казахом, вышедшим в открытый космос.

    Фото: из архива Т. Мусабаева

    Он был поражен красотой Земли из космоса, которая излучала манящий голубой свет Жизни. Чувство страха сменилось восторгом, когда он открыл люк орбитальной станции: «О, мой Казахстан!» Так совпало, что первый его выход в космос состоялся именно в тот момент, когда станция «Мир» пролетала над родной землей. 

    Впрочем, в космосе вся Земля — родная...

    Официальный статус бортинженера 16-й экспедиции на станцию «Мир» Талгата Мусабаева был закреплен следующим образом: гражданин Республики Казахстан, военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации. 

    В 2007 году он возглавил Национальное космическое агентство РК. Казахстан за семь лет работы НКА РК под руководством Мусабаева сделал огромный шаг в развитии высокотехнологичного и наукоемкого сектора экономики — космической отрасли. За этот короткий период наша страна прошла путь, равный нескольким десятилетиям для многих государств, развивающих свою космическую деятельность.

    Фото: из архива Т. Мусабаева

    Была создана современная космическая инфраструктура, сформировано ядро профессиональных кадров, обеспечен прорыв в разработке отечественных образцов космической техники и технологий, решена стратегически важная задача подготовки специалистов современных космических технологий.

    Мусабаев говорил:

    — Мне выпала счастливая возможность продолжить работу, начатую в космосе, на Земле. И я постараюсь полностью использовать этот шанс, как служение своему государству, стране, которая стала первой в мире стартовой площадкой Человечества в Космос.

    Фото: из архива Т. Мусабаева

    Он также отмечал, что надо сохранить созданное, развивать дальше, беречь профессиональные кадры:

    — Главный фактор успешной работы любого предприятия — это люди, специалисты. Без моих коллег, соратников, которые вместе прошли все трудности создания Казкосмоса, ученых, молодых специалистов, устремленных в космос, ничего бы не получилось. Я благодарю всех, с кем работали вместе, продолжаем работать. Поэтому особенно беспокоюсь именно за этот участок. Ведь Космос делают люди!

    Талгат Мусабаев
    Фото: Сара Кабикызы/Kazinform

    У Талгата Мусабаева была особая черта: космический масштаб мысли. Еще он умел мечтать и сдерживать свои обещания. Сказал в детстве: буду космонавтом - стал им. Сказал: считаю создание национальной космической отрасли своим гражданским долгом, буду создавать космическую отрасль Казахстана – создал ее.

