Первый космонавт независимого Казахстана: к 75-летию Талгата Мусабаева
Есть в истории нашей страны люди, чьи имена стоят в первых строках летописи независимого Казахстана. Среди них — Талгат Мусабаев — легендарный летчик-космонавт, основатель космической отрасли Казахстана, передает агентство Kazinform.
7 января 2026 года Талгату Мусабаеву исполнилось бы 75 лет. 3 августа 2025 года он скоропостижно ушел из жизни.
История двойного дня рождения
7 декабря 1950 года. В больнице поселка Каргалы Алматинской области своего первенца родила Салиха Хамидовна Мендубаева, главный врач этой же больницы. Отец ребенка был журналистом, и, несмотря на личную трагедию в жизни, оставался жизнерадостным и энергичным. Незадолго до их встречи Амангельды, отец трех сыновей, потерял свою жену, которая неожиданно умерла от болезни. И так сложилось, что Салиха в одночасье стала матерью сразу четверых сыновей, старших — Болата, Марата, Мурата, и младшего — Талгата.
В первый же день своего появления в стенах родного дома малыш встретился со стихией. В момент, когда все праздновали появление на свет сына Амангельды и Салихи, в доме начался пожар. В суматохе, да еще в мороз, все чуть было не забыли про мальчика, вынеся его из горящего дома в последнюю минуту. Так мальчик, которого мать с первых минут его рождения считала особым, породнился с огнем.
На семейном совете решили оформлять метрику сыну новым годом, следуя существующему родительскому стереотипу «в армию на год позже заберут». 7 января 1951 года счастливый отец пошел в сельский совет и записал своего четвёртого сына.
А героическое имя Талгату дали совсем случайно. Думали-гадали, как наречь долгожданного малыша, и тут в гости к Мусабаевым зашел дядя, Балшахан Рсалдин — военный летчик, друг знаменитого на весь мир Талгата Бигельдинова. Он так убедительно и просто сказал:
— Пусть будет таким же отважным и знаменитым, как наш дважды Герой Советского Союза Талгат Бигельдинов!
Всем родственникам это предложение пришлось по душе, но никто не мог тогда и предполагать, что это крылатое и знаковое имя сыграет свою важную роль в жизни мальчика. В три года из рассказов родителей Талгат узнал историю своего имени, и твердо для себя решил: он будет летчиком.
Благословение Родины
Талгат Мусабаев совершил три космических полета в 1994, 1998 и 2001 годах общей продолжительностью почти в один календарный год, семь выходов в открытый космос.
Его подготовка и первый полет в космос пришлись на время, когда Казахстан только обрел независимость, и Мусабаев получил статус первого космонавта суверенной Республики Казахстан, став также первым казахом, вышедшим в открытый космос.
Он был поражен красотой Земли из космоса, которая излучала манящий голубой свет Жизни. Чувство страха сменилось восторгом, когда он открыл люк орбитальной станции: «О, мой Казахстан!» Так совпало, что первый его выход в космос состоялся именно в тот момент, когда станция «Мир» пролетала над родной землей.
Впрочем, в космосе вся Земля — родная...
Официальный статус бортинженера 16-й экспедиции на станцию «Мир» Талгата Мусабаева был закреплен следующим образом: гражданин Республики Казахстан, военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации.
В 2007 году он возглавил Национальное космическое агентство РК. Казахстан за семь лет работы НКА РК под руководством Мусабаева сделал огромный шаг в развитии высокотехнологичного и наукоемкого сектора экономики — космической отрасли. За этот короткий период наша страна прошла путь, равный нескольким десятилетиям для многих государств, развивающих свою космическую деятельность.
Была создана современная космическая инфраструктура, сформировано ядро профессиональных кадров, обеспечен прорыв в разработке отечественных образцов космической техники и технологий, решена стратегически важная задача подготовки специалистов современных космических технологий.
Мусабаев говорил:
— Мне выпала счастливая возможность продолжить работу, начатую в космосе, на Земле. И я постараюсь полностью использовать этот шанс, как служение своему государству, стране, которая стала первой в мире стартовой площадкой Человечества в Космос.
Он также отмечал, что надо сохранить созданное, развивать дальше, беречь профессиональные кадры:
— Главный фактор успешной работы любого предприятия — это люди, специалисты. Без моих коллег, соратников, которые вместе прошли все трудности создания Казкосмоса, ученых, молодых специалистов, устремленных в космос, ничего бы не получилось. Я благодарю всех, с кем работали вместе, продолжаем работать. Поэтому особенно беспокоюсь именно за этот участок. Ведь Космос делают люди!
У Талгата Мусабаева была особая черта: космический масштаб мысли. Еще он умел мечтать и сдерживать свои обещания. Сказал в детстве: буду космонавтом - стал им. Сказал: считаю создание национальной космической отрасли своим гражданским долгом, буду создавать космическую отрасль Казахстана – создал ее.