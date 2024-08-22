Первый казахстанский проект Кинопоиска фильм SHULAMAH стал доступен для просмотра онлайн

Онлайн-премьера фильма SHULAMAH эксклюзивно доступна на видеосервисе уже сегодня. Зрители смогут посмотреть музыкальную драму на Кинопоиске, а послушать треки из фильма в Яндекс Музыке, передает агентство Kazinform.

После кинотеатрального проката, где SHULAMAH завоевал сердца зрителей, картина теперь представлена онлайн. Этот фильм, который многие уже назвали «самым стильным и музыкальным проектом года», стал настоящим событием для казахстанской молодежи, вдохновляя следовать своим мечтам несмотря на трудности.

Специально для онлайн-премьеры Кинопоиск подготовил эксклюзивный контент, который позволяет зрителям глубже погрузиться в мир фильма. В сотрудничестве с Яндекс Музыкой был создан раздел, где можно не только услышать треки из фильма, но и прочитать интервью с командой создателей.

Плейлисты:

В главных ролях - молодые актеры, прошедшие народный кастинг, что добавило фильму свежести и правдивости. Музыкальное сопровождение фильма, созданное совместно с известными казахстанскими артистами, подчеркивает уникальность сюжета и усиливает эмоциональное воздействие на зрителей.

Фото: Кинопоиск

- Идея фильма появилась давно. Мы любим музыку и всегда думали о том, чтобы снять фильм или сериал про казахстанскую музыку, - рассказывает один из режиссеров Айторе Жолдаскали.

Исполнители главных ролей, Демеу и Досан, продолжают работать над новыми треками и развивать свои музыкальные карьеры. Они делятся своими планами на будущее и рассказывают о работе над новым альбомом.

Демеу Атымтаев (Dem) и Досан Кеншимбаев (dododowson) отметили, что планируют развивать группу и уже записали несколько новых треков.

- Хотя я не музыкант, но рад быть частью этого проекта и желаю ребятам успехов, - говорит Алмаз Мержакыпов, один из участников проекта.

Фото: Кинопоиск

Справочная информация:

SHULAMAH — это музыкальная драма, рассказывающая историю троих друзей, которые, оставив родной город, отправляются в Алматы, чтобы стать успешными рэперами. Этот фильм — настоящий гимн молодежным мечтам и амбициям, получивший признание у широкой аудитории. Картина про рэп-индустрию, о дружбе, мечтах и преодолении. Режиссеры представили мощную и трогательную историю, которая не оставит никого равнодушным.