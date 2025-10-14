Первый гражданский ядерный бункер построят в Сеуле к 2028 году

Сообщается, что столичное правительство Сеула и предприятие, отвечающее за жилищную политику и развитие городской среды, планируют построить подземное убежище, предназначенное для защиты жителей от внешних ядерных, биологических или химических атак в общественном жилищном комплексе. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

Масштабный комплекс включает 16 многоквартирных домов с тремя подвальными этажами и 22 надземными этажами, в общей сложности 1240 жилых квартир.

Расположенный на третьем подвальном этаже этого комплекса, предполагаемый бункер будет занимать общую площадь 2147 квадратных метров и сможет одновременно вместить до 1020 человек.

Зона убежища будет оборудована системами вентиляции, хранения и подачи воды, а также системами канализации, что позволит обитателям выжить до 14 дней. В период, когда объект не будет использоваться в чрезвычайных ситуациях, он будет служить общественным фитнес-центром.

Этот бункер станет первым в своем роде, построенным местным правительством для гражданского использования и оснащенным средствами ядерной защиты.

В качестве ключевого фактора проекта названа нестабильность глобальной безопасности.

В начале года Швеция начала проводить масштабную модернизацию своих гражданских убежищ. Все 64 тысячи бункеров по стране должны быть приведены в состояние, которое способно защитить людей даже от ядерного удара.