РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:52, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Первый гражданский ядерный бункер построят в Сеуле к 2028 году

    Южная Корея планирует построить свой первый ядерный бункер под многоквартирным жилым комплексом с Сеуле в течение ближайших трех лет, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на The Korea Herald.

    Первый гражданский ядерный бункер построят в Сеуле к 2028 году
    Фото: Belta

    Сообщается, что столичное правительство Сеула и предприятие, отвечающее за жилищную политику и развитие городской среды, планируют построить подземное убежище, предназначенное для защиты жителей от внешних ядерных, биологических или химических атак в общественном жилищном комплексе. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

    Масштабный комплекс включает 16 многоквартирных домов с тремя подвальными этажами и 22 надземными этажами, в общей сложности 1240 жилых квартир.

    Расположенный на третьем подвальном этаже этого комплекса, предполагаемый бункер будет занимать общую площадь 2147 квадратных метров и сможет одновременно вместить до 1020 человек.

    Зона убежища будет оборудована системами вентиляции, хранения и подачи воды, а также системами канализации, что позволит обитателям выжить до 14 дней. В период, когда объект не будет использоваться в чрезвычайных ситуациях, он будет служить общественным фитнес-центром.

    Этот бункер станет первым в своем роде, построенным местным правительством для гражданского использования и оснащенным средствами ядерной защиты.

    В качестве ключевого фактора проекта названа нестабильность глобальной безопасности.

    В начале года Швеция начала проводить масштабную модернизацию своих гражданских убежищ. Все 64 тысячи бункеров по стране должны быть приведены в состояние, которое способно защитить людей даже от ядерного удара.

     

    Теги:
    Южная Корея Мировые новости
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
    Сейчас читают