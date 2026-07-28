Первый гражданский беспилотник Китая совершил 24-часовой полет без посадки

В китайской провинции Шаньдун прошли первые успешные испытания многоцелевого гражданского беспилотника TP200. Это первый в стране тяжелый БПЛА тонного класса с дальностью полета до 3 000 километров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

По данным разработчиков, аппарат с максимальной крейсерской скоростью 200 км/ч может находиться в воздухе при полной нагрузке более 24 часов и подниматься на высоту до 7 000 метров. Беспилотнику требуется всего 300 метров для взлета и посадки.

— Во время первого полета TP200 продемонстрировал отличные характеристики укороченного взлета и посадки, а устойчивость аппарата превзошла ожидания. Это полностью подтвердило точность инженерных расчетов и системной интеграции», — заявил главный конструктор Фан Лян.

Разработчики отмечают, что новая модель полностью собрана из отечественных комплектующих. Благодаря модульной конструкции TP200 может менять оснащение для тушения пожаров, доставки грузов в труднодоступные районы, патрулирования и экологического мониторинга.

Ранее сообщалось, что Китай протестировал первый в мире тяжелый беспилотник с гибридным двигателем.