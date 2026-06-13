Первый глобальный стандарт для цифровых платформ принят в Женеве

Документ был утвержден в финальный день работы 114‑й сессии Международной конференции труда, которая собрала в Женеве представителей правительств, работодателей и работников из 187 стран, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Международная организация труда (МОТ) приняла Конвенцию о достойном труде в платформенной экономике — первый в мире международный стандарт, регулирующий работу, выполняемую через цифровые платформы. Документ был утвержден в финальный день работы 114‑й сессии Международной конференции труда, которая собрала в Женеве представителей правительств, работодателей и работников из 187 стран.

— Это по-настоящему историческое событие, — заявила Сукти Дасгупта, директор департамента качества условий труда МОТ. — Впервые три стороны — работодатели, работники и правительства — консенсусом приняли Конвенцию, посвященную настоящему и будущему труда.

Платформенная экономика — это экономическая деятельность на цифровых платформах, которые выступают посредниками между поставщиками и потребителями. Платформа не производит товар сама — она создает место, где встречаются те, кто предлагает, и те, кто ищет. Например, Uber соединяет водителей и пассажиров, Airbnb — хозяев жилья и путешественников, а Amazon — продавцов и покупателей. Такие платформы используют алгоритмы и цифровую инфраструктуру, чтобы быстро и эффективно сопоставлять спрос и предложение.

За последние годы платформенная экономика радикально изменила рынок труда, открыв миллионам людей новые способы заработка, но одновременно оставив многих без элементарных гарантий и социальной защиты. Конвенция охватывает все виды цифровых трудовых платформ и распространяется на работников вне зависимости от того, как классифицирован их трудовой статус. По сути, она задает глобальные правила игры, которые должны обеспечить достойные условия труда в этом быстрорастущем секторе.

— На протяжении обсуждения [проекта Конвенции] мы осознавали, что за нами следят миллионы работников цифровых платформ. Они с напряжением ждали результатов этих напряженных дискуссий, — сказал Генеральный директор Международной организации труда Жильбер Унгбо. — Мы не могли их разочаровать. МОТ по-прежнему способна формировать настоящее и будущее труда, уделяя особое внимание платформенной экономике.

Конвенция затрагивает вопросы, которые давно вызывают обеспокоенность у работников платформ: от защиты от насилия и домогательств до справедливой оплаты и доступа к социальной защите. В документе также уделено особое внимание прозрачности алгоритмов и автоматизированных систем принятия решений — инструментов, которые все чаще определяют, кто получает заказы, сколько зарабатывает и каким рискам подвергается.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан планирует перейти к более комплексному программному формату, в частности к разработке проекта Страновой программы по достойному труду между Республикой Казахстан и МОТ.