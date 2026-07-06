Первый Глобальный диалог ООН по вопросам управления ИИ начал работу в Женеве

В швейцарской Женеве 6 июля начал работу первый Глобальный диалог ООН по вопросам управления искусственным интеллектом (Global Dialogue on AI Governance), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие, учрежденное резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, собрало представителей различных стран, предпринимателей, ученых и активистов гражданского общества для выработки согласованных подходов к регулированию одной из самых влиятельных технологий XXI века — искусственного интеллекта.

В церемонии открытия принял участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который задал ключевой тон дискуссии.

— Мы — последнее поколение, которое может установить правила сосуществования человечества и машин, — сказал Гуттериш.

Он предупредил об ускоряющихся рисках ИИ и призвал к срочным глобальным мерам по его регулированию.

— ИИ развивается с «runaway speed» (быстрой скоросью) — быстрее, чем человечество успевает за ним следить. Эксперимент проводится над нашими обществами — без плана и без согласия. Это неустойчиво. И это неприемлемо. Вопрос больше не в том, преобразует ли ИИ наш мир — он уже это делает. Вопрос в том, будем ли мы управлять этой трансформацией вместе — или позволим ей управлять нами, — сказал он.

Открытие диалога совпало с презентацией первого доклада Независимой международной научной группы по ИИ, сопредседателями которой являются известный ученый Йошуа Бенжио и лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса. Документ подчеркивает, что развитие технологий значительно опережает регуляторные механизмы.

Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

Для Казахстана, активно развивающего цифровую повестку и национальные стратегии ИИ, участие в таком диалоге особенно важно. Поэтому в работе Саммита принимает участие представительная делегация из нашей страны во главе с Заместителем Премьер-министра — Министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жасланом Мадиевым.

Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

Мероприятие в Женеве проходит 6–7 июля параллельно с Всемирным форумом по информационному обществу (WSIS) и непосредственно перед Глобальным саммитом «ИИ во благо» (AI for Good Global Summit, 7–10 июля), что превратило швейцарский город в центр международных дискуссий по искусственному интеллекту.

Ранее в воскресенье Жаслан Мадиев провел встречу с Генеральным Секретарем Международного союза электросвязи Дорин Богдан Мартин.