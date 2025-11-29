Первый геокластер и новая должность Геннадия Головкина: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Trend: Газовые проекты становятся приоритетом для Казахстана и Туркменистана

Страны Центральной Азии продолжают укреплять экономические и транспортные связи, и в 2025 году эти процессы выходят на новый уровень. Казахстан и Туркменистан занимают особое место в региональной экономике благодаря своему географическому положению и значительным энергетическим ресурсам. Это делает их взаимодействие важным элементом международных маршрутов и поставок топлива. На этом фоне визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан, являлся ожидаемым событием для обеих сторон, пишет издание Trend.

Энергетика остается одной из ключевых тем в двустороннем сотрудничестве. Транспортная сфера в целом остается важным направлением сотрудничества. Железнодорожный маршрут Казахстан-Туркменистан-Иран, являющийся частью международного коридора «Север-Юг», демонстрирует постепенный рост. Однако текущие объемы перевозок значительно ниже потенциальных. Для достижения поставленной цели — увеличения транзита через Туркменистан и Иран до 20 миллионов тонн в год — требуются дополнительные инвестиции и модернизация инфраструктуры, пишет издание.

Важную роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), проходящий через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и далее в Европу. Прогнозируемый показатель в 96 000 TEU в 2025 году отражает объем контейнерных перевозок по данному направлению.

Associated Press of Pakistan: Казахстан инвестировал в Туркменистан более 120 млн долларов США

Взаимный товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном за последние пять лет вырос более чем в четыре раза, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном составе с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает Associated Press of Pakistan.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан придает исключительное значение государственному визиту Сердара Бердымухамедова. Опираясь на многовековую дружбу, добрососедство и общие культурно-исторические ценности, Казахстан и Туркменистан выстроили прочные и гармоничные отношения, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства. Он отметил, что между странами налажено продуктивное взаимодействие на всех уровнях.

Около 140 компаний с участием туркменского капитала вносят весомый вклад в укрепление торгово-экономических связей между двумя странами. В частности, инвестиции Казахстана в экономику Туркменистана превысили 120 миллионов долларов США.

Anadolu Ajansi: Казахстан рассчитывает запустить крупный промышленный центр в ЦА в 2026 году

Близ пунктов пропуска «Атамекен» и «Гулистан» завершается строительство Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». Проект получивший статус субзоны специальной экономической зоны «Туран», станет ключевой площадкой для совместных производств и торговли с Узбекистаном, сообщает агентство Anadolu Ajansi.

Как отметил на заседании Правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, строительство международного центра реализуется в два этапа.

— По первому этапу проведены работы по зонированию территории площадью 100 га. Возведены 8 производственных зданий. Ведутся работы по благоустройству внутренних проездов, прокладке внешних инженерных сетей, обеспечению подъездных путей, — цитирует издание А. Шаккалиева.

По его словам, все работы первого этапа будут завершены до конца текущего года.

Агентство сообщает, что реализация проекта позволит укрепить торгово-экономические отношения с Узбекистаном и увеличить объем взаимной торговли до 10 млрд долларов в течение ближайших пяти лет.

News.Az: Казахстан и Кыргызстан планируют совместные проекты

Казахстан и Кыргызстан подтвердили планы по развитию совместных проектов и поддержке творческих инициатив по итогам переговоров государственного советника Казахстана Ерлана Карина и государственного секретаря Кыргызстана Марата Иманкулова.

Как сообщает News.Az со ссылкой на СМИ, в ходе обсуждений особое внимание уделялось углублению культурного и гуманитарного сотрудничества, а также реализации инициатив в сфере образования и искусства.

ТАСС: В Казахстане внесли изменения в закон об интеллектуальной собственности

Поправки в закон Казахстана об интеллектуальной собственности подписал Президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Изменения вводят ускоренную платную регистрацию товарных знаков, введение госконтроля за использованием объектов авторского права и другие меры.

«Главой государства подписан Закон „О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности“. Закон разработан в целях усиления защиты права интеллектуальной собственности и предусматривает принятие ряда мер», — указано в сообщении.

Среди них введение ускоренной регистрации товарных знаков за три месяца вместо семи за плату, увеличение срока подачи возражения при отказе регистрации товарного знака с одного до двух месяцев, право проведения госорганами внеплановых проверок по заявлениям авторов на предмет соблюдения их прав, внедрение единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами.

BBC: Головкин избран президентом World Boxing

43-летний Геннадий Головкин из Казахстана единогласно выдвинул свою кандидатуру на этот пост в ходе ежегодного конгресса Всемирного бокса в Риме в воскресенье и сменил на этом посту голландца Бориса ван дер Ворста, пишет ВВС.

Место бокса на Олимпийских играх 2028 года находилось под вопросом до создания World Boxing, которая получила предварительное признание Международного олимпийского комитета (МОК) в феврале и будет проводить соревнования на Играх в Лос-Анджелесе.

Головкин пообещал восстановить место бокса на будущих Олимпийских играх.

«Я здесь, чтобы бороться за нечто важное — за будущее самого бокса», — заявил он на Всемирном боксерском конгрессе, представляя свои доводы в пользу избрания на пост президента.

С вашей помощью я сделаю все возможное, чтобы восстановить доверие к мировому боксу. Вместе мы сможем добиться полного признания МОК и обеспечить себе место не только на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году, но и на всех будущих Олимпиадах.

Euronews: Как казахстанские предпринимательницы становятся драйверами tech-революции в Центральной Азии

От стартапов, созданных «с нуля», до первого в регионе женского венчурного фонда. Казахстанские предпринимательницы развеивают стереотипы, уверенно прокладывают путь в технологии и создают новую точку роста для всего региона.

Euronews опубликовал материал об успешных казахстанских женщинах в сфере IT, подчеркнув их вклад в развитие технологий и цифровых проектов.

Сегодня женщины приходят в технологическую сферу из самых разных отраслей. Их истории показывают, как стремительно меняется облик Центральной Азии, и кто стоит за этой новой волной перемен. Сегодня казахстанки закладывают основу новой инвестиционной культуры региона. В этом году они создали первый в Центральной Азии венчурный проект, ориентированный на женщин, пишет агентство.

Женщины в IT Казахстана не только меняют страну — они трансформируют всю Центральную Азию в новую площадку для инноваций и женского предпринимательства. Объединяя смелые технологические идеи с социальным вкладом, они становятся вдохновляющим примером для нового поколения девушек в IT по всему региону.

АЗЕРТАДЖ: Морской вокзал в Актау построят к концу 2027 года

В Актау планируют построить морской вокзал для пассажиров с приемом круизных лайнеров. Дорожная карта проекта уже утверждена, а рабочая группа создана в июле. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на казахстанские СМИ.

Реализовать проект планируют к декабрю 2027 года. Одним из потенциальных мест для вокзала является порт Курык, где уже есть необходимая инфраструктура.

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров отметил, что строительство морского вокзала позволит открыть туристический международный маршрут на лайнере, пишет издание.

The Times of Central Asia: Казахстан открывает геологический кластер мирового уровня в Жезказгане

В Казахстане открыт первый интегрированный геологический кластер, позиционирующий страну как региональный центр передовой геологоразведки, пишет The Times of Central Asia.

Кластер объединяет все основные процессы геологоразведки на одной площадке и оснащен оборудованием, которое имеется только в семи аналогичных центрах мира.

В новом комплексе разместятся учебный центр и современный лабораторный комплекс, позволяющий проводить экспресс-геологический анализ. Здесь же разместится крупнейшее в Казахстане кернохранилище, которое будет служить национальным архивом первичных геологических данных, сообщает агентство.

The Caspian Post: ЮНИСЕФ высоко оценил реформы в сфере защиты детей в Казахстане

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин провел в Алматы переговоры с региональным директором ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Региной Де Доминичис. В центре внимания был прогресс Казахстана в сфере защиты прав детей, пишет The Caspian Post .

Карин подчеркнул, что обеспечение безопасности и благополучия детей остается одним из важнейших приоритетов государственной политики Казахстана и находится на постоянном контроле Главы государства.

Он подчеркнул, что в стране уже создана прочная законодательная и институциональная база в этой области.

Новый Закон Казахстана «Об обеспечении прав женщин и безопасности детей» ввел ответственность за травлю и значительно ужесточил наказания за все формы насилия. Благодаря этим мерам число особо тяжких преступлений в отношении детей стабильно снизилось на 30%, а число преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних — на 12,5%, пишет издание.

Soccer.ru: Сатпаев — первый игрок из Казахстана, забивший в Лиге чемпионов

Футбольное интернет-издание Soccer пишет, что 17-летний форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев забил гол в матче Лиги чемпионов против «Копенгагена». Таким образом, молодой талант стал первым футболистом из Казахстана, отличившимся в главном еврокубке.

Мяч Сатпаева позволил «Кайрату» отыграть один гол на 81-й минуте и сделать счет 1:3.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о визите Пашиняна, законе об ИИ и наименовании АЭС «Балқаш».